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Понедельник, 30.12.2019
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Оставьте это в прошлом году: мифы о здоровье, которые нужно забыть

Оставьте это в прошлом году: мифы о здоровье, которые нужно забыть
22:42 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Топ-4 мифа о здоровье, которые нужно оставить в уходящем году.

С нового года многие из нас начинают жизнь по-новому. И замечательным выбором будет отказ от некоторых чрезвычайно вредных для нашего здоровья мифов уходящего года.

Вакцины вызывают аутизм. Ещё в 2010 году авторитетный научный журналы Lancet снял с публикации результаты 12-летнего исследования Эндрю Уэйкфилда (Andrew Wakefield), в котором утверждалось о наличии связи между вакциной MMR и аутизмом. Учёные сразу задались вопросом по поводу качества этого исследования, утверждая, что число его участников совершенно недостаточно для того, чтобы делать подобные выводы, и сам Уэйкфилд отбирал их пристрастно, да еще и под влиянием адвокатов родителей, подавших в суд на производителей вакцин. Проводивший исследование ученый потерял медицинскую лицензию. К сожалению, он всё-таки нанес сильный ущерб, поскольку значительное количество людей поверили в то, что вакцины могут спровоцировать аутизм. В результате, произошла вспышка антивакцинаторского движения, которая привела к эпидемии кори в Демократической Республике Конго, на Украине, Филиппинах, в Греции, а также во многих других странах.

Вейпинг безопасен для здоровья. В Америке бушует эпидемия болезни лёгких, связанной с электронными сигаретами, из-за которой несколько тысяч человек оказались в реанимации, а несколько десятков скончалась. До сих пор ученые не разобрались, что именно её провоцирует, но у многих жертв лёгкие превращается в подобие попкорна. Конечно, электронные сигареты безопасней традиционных, но это вовсе не делает их полностью безопасными, поскольку они всё равно содержат вредные субстанции.

Отдых помогает при болях в спине. Совершенно не помогает! И это же касается болей в шее, ведь сразу несколько исследований не обнаружили никакой связи между отдыхом и уменьшением болевых ощущений в спине. Напротив, регулярные, тщательно подобранные физиотерапевтом тренировки - это лучший способ борьбы с болевыми ощущениями в шее и спине. А отдых - вообще худшее из того, что вы можете по этому поводу сделать, как утверждают физиотерапевты из Университета Альберты.

Много воды пить нельзя: ответ почему

Каннабис лечит почти все. В последние месяцы слышатся утверждения о том, что каннабис помогает расслабиться, борется с симптомами тревожности, избавляет от болей и делает многое другое. В некоторых странах его легализовали для медицинских целей. Но убедительных научных доказательств этого не получено. Каннабис длительное время вообще был нелегальной субстанцией, и никаких серьезных исследований по данному вопросу не проводилось. Следовательно, в распоряжении науки нет серьезных поводов для того, чтобы рекомендовать эту субстанцию для лечения чего бы то ни было.

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Здоровье, Мифы, Вакцинация, Мифы о здоровье.
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