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А вы знали? Мандарины способствуют похудению

А вы знали? Мандарины способствуют похудению
18:14 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Испанские ученые провели исследование и выяснили, что особые вещества, которые есть в составе мандаринов, помогут справиться с лишним весом.

Обычно людям, которые придерживаются строгих диет, врачи не советуют употреблять в пищу сладкие фрукты.

Тем не менее медики и Университета Валенсии выяснили, что на цитрусовые, и прежде всего мандарины, данное правило не распространяется. Специалисты подчеркивают: эти фрукты, если их правильно есть, при похудении могут стать незаменимым средством.

В составе мандаринов содержатся органические пигменты и ретиноиды, способствующие активизации целого комплекса полезных клеточных процессов. К примеру, мандарины запускают клеточный механизм борьбы с ожирением: организм начинает тратить больше энергии, но аппетит остается на обычном уровне.

При этом, по словам ученых, желающим похудеть не следует употреблять эти цитрусовые в огромном количестве. Кроме аллергии, это вряд ли принесет какой-то результат.

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Между тем, если употреблять мандарины часто, понемногу и с какими-то другими продуктами для похудения, это гарантированно принесет результат, уверены испанские медики.

В скором времени ученые намерены создать высокоэффективные диетические добавки, основанные на экстракте мандаринов.

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Питание, Здоровье, Похудение, Мандарины.
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