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Касторовое масло: какая польза для волос и кожи

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Касторовое масло: какая польза для волос и кожи
15:06 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Оно полезно при других проблемах, например, при запорах.

  • 1

    Для защиты кожи

    Зимний сезон характеризуется сухой погодой и резкими ветрами, которые лишают кожу естественной влаги. Дополнительно горячая вода и отопление лишают кожу ее натуральных масел, а вместе с ними – гладкости и эластичности. Чрезмерно сухая кожа может обернуться многочисленными проблемами, от красноты до воспаления.

    Использование касторового масла является естественным способом сохранить здоровье, красоту и молодость кожи. В частности, касторовое масло можно использовать в качестве естественного эффективного увлажняющего средства: его использование может помочь обрести гладкую и упругую кожу. Для этого специалисты советуют добавить несколько капель касторового масла к маске для лица или же нанести его равномерно на кожу как увлажняющий крем.

    Кроме того, касторовое масло может предотвращать и лечить прыщи и грибковые инфекции кожи.

  • 2

    Как естественное слабительное

    Касторовое масло может помогать облегчать такие проблемы, как запор, спазмы в животе, тошнота, рвота и диарея. Пероральный прием касторового масла может освобождать ЖКТ в течение 2-5 часов. При этом взрослые могут принимать по 1-2 столовые ложки, а дети от 2 до 12 лет – не более 2 чайных ложек. Если желудочно-кишечные проблемы сохраняются, а их симптомы не облегчаются после попыток помощи, необходимо обратиться к врачу, не полагаясь больше на домашние средства.

  • 3

    Против выпадения волос

    Касторовое масло делает волосы здоровыми и сильными. Оно содержит соединения, которые делают волосы менее склонными к выпадению, и придают им более здоровый вид. Кроме того, втирание теплого касторового масла в кожу головы (а также в брови) может стимулировать фолликулы и привести к увеличению роста волос.

  • 4

    Для лечения ран

    Касторовое масло обладает противовоспалительными свойствами, и может эффективно помогать в лечении ран, порезов, гематом.

  • 5

    От боли в суставах

    Втирание касторового масла в суставы может облегчать суставные боли за счет специфического действия содержащейся в масле рицинолевой кислоты на лимфатическую систему. Лимфатическая система ответственна за сбор отходов из тканей и их последующего выведения, но у людей с артритом она не работает должным образом. В 2009 году журнал Phytotherapy Research опубликовал результаты исследования, подтверждавшие, что использование касторового масла эффективно для облегчения болей у пациентов с коленным остеоартритом.

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Здоровье, Уход за волосами, Масла, Касторовое масло, Уход за кожей лица, Польза касторового масла.
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