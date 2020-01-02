Касторовое масло: какая польза для волос и кожи

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Для защиты кожи

Зимний сезон характеризуется сухой погодой и резкими ветрами, которые лишают кожу естественной влаги. Дополнительно горячая вода и отопление лишают кожу ее натуральных масел, а вместе с ними – гладкости и эластичности. Чрезмерно сухая кожа может обернуться многочисленными проблемами, от красноты до воспаления.

Использование касторового масла является естественным способом сохранить здоровье, красоту и молодость кожи. В частности, касторовое масло можно использовать в качестве естественного эффективного увлажняющего средства: его использование может помочь обрести гладкую и упругую кожу. Для этого специалисты советуют добавить несколько капель касторового масла к маске для лица или же нанести его равномерно на кожу как увлажняющий крем.

Кроме того, касторовое масло может предотвращать и лечить прыщи и грибковые инфекции кожи.