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Откажитесь от этих продуктов, если хотите выглядеть в праздники безупречно

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Откажитесь от этих продуктов, если хотите выглядеть в праздники безупречно
02:09 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Красоте вашего живота вредят не только откровенно вредные продукты, которые откладываются в жир, - но и те, которые привычно считаются диетическими.

  • 1

    Капуста

    Это популярный продукт среди тех, кто придерживается здорового питания. Особенно капуста актуальна зимой, когда большинство свежих овощей и фруктов недоступны. Однако все виды капусты способствуют повышенному газообразованию, особенно этим "славится" квашеная капуста. Причина тому - большое количество грубой клетчатки. Чтобы есть капусту и не бояться вздутия живота, нужно подвергнуть ее термической обработке - например, протушить.

  • 2

    Бобовые

    В бобовых очень много растительного белка. С одной стороны это делает их сытными и способными заменить даже мясо, с другой - приводит к метеоризму, потому что организму не хватает ферментов для расщепления этого самого белка.

    Если вы не уверены, что ваш организм может беспроблемно переварить чечевицу, фасоль и горох, лучше оставить их употребление до того момента, когда у вас будет возможность "поэкспериментировать". И уж точно отказаться от поедания этих продуктов за праздничным столом, ведь вздутие живота - это не только визуальная неприятность, но и часто болевые ощущения и испорченное настроение.

  • 3

    Белый рис

    Диетологи не рекомендуют белый очищенный рис худеющим, поскольку это пустые быстрые углеводы, которые приводят к набору веса. Тем не менее все еще популярны диеты, в основе которых лежит употребление белого риса, да и многие любят суши, которыми так хочется побаловать себя в праздники.

    Стоит помнить, что употребление белого риса в больших количествах приводит к избыточному поступлению калорий в организм. Тем более что сам по себе он не дает ощущение сытости. Кроме того, в белом рисе мало клетчатки, он может вызывать запоры, которые сопровождаются болью, тяжестью и вздутием живота.

  • 4

    Жевательная резинка без сахара

    Часто худеющие в попытках справиться с желанием что-то пожевать налегают на жевательную резинку. Но в ее производстве используются сахарозаменители - ксилит, сорбит и мальтит. Организм человека способен только частично их переварить - а значит употребление этих веществ в значительном количестве приводит к ряду побочных эффектов: тошноте, метеоризму, диарее. Также при жевании резинки человек заглатывает лишний воздух - это тоже способствует вздутию живота.

  • 5

    Минеральная вода

    Многие люди видят в минеральной воде здоровую замену сладкой газировке. Однако если в воде все равно присутствуют газы, то это может привести к вздутию живота. Неприятный эффект распирания в желудке может сохраняться несколько часов, потому лучше избегать газированных напитков, если вы надели особо облегающий наряд.

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Питание, Здоровье, Диета, Похудение, Продукты.
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