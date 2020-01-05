Откажитесь от этих продуктов, если хотите выглядеть в праздники безупречно

1 Капуста Это популярный продукт среди тех, кто придерживается здорового питания. Особенно капуста актуальна зимой, когда большинство свежих овощей и фруктов недоступны. Однако все виды капусты способствуют повышенному газообразованию, особенно этим "славится" квашеная капуста. Причина тому - большое количество грубой клетчатки. Чтобы есть капусту и не бояться вздутия живота, нужно подвергнуть ее термической обработке - например, протушить.

2 Бобовые В бобовых очень много растительного белка. С одной стороны это делает их сытными и способными заменить даже мясо, с другой - приводит к метеоризму, потому что организму не хватает ферментов для расщепления этого самого белка. Если вы не уверены, что ваш организм может беспроблемно переварить чечевицу, фасоль и горох, лучше оставить их употребление до того момента, когда у вас будет возможность "поэкспериментировать". И уж точно отказаться от поедания этих продуктов за праздничным столом, ведь вздутие живота - это не только визуальная неприятность, но и часто болевые ощущения и испорченное настроение.

3 Белый рис Диетологи не рекомендуют белый очищенный рис худеющим, поскольку это пустые быстрые углеводы, которые приводят к набору веса. Тем не менее все еще популярны диеты, в основе которых лежит употребление белого риса, да и многие любят суши, которыми так хочется побаловать себя в праздники. Стоит помнить, что употребление белого риса в больших количествах приводит к избыточному поступлению калорий в организм. Тем более что сам по себе он не дает ощущение сытости. Кроме того, в белом рисе мало клетчатки, он может вызывать запоры, которые сопровождаются болью, тяжестью и вздутием живота.

4 Жевательная резинка без сахара Часто худеющие в попытках справиться с желанием что-то пожевать налегают на жевательную резинку. Но в ее производстве используются сахарозаменители - ксилит, сорбит и мальтит. Организм человека способен только частично их переварить - а значит употребление этих веществ в значительном количестве приводит к ряду побочных эффектов: тошноте, метеоризму, диарее. Также при жевании резинки человек заглатывает лишний воздух - это тоже способствует вздутию живота.