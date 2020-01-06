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Красивое личико: 8 витаминов, которые наиболее полезны для кожи

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Красивое личико: 8 витаминов, которые наиболее полезны для кожи
03:25 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:Здоровье нашей кожи зависит не только от косметического ухода, но и от того, что мы принимаем внутрь.

  • 1

    Витамин С – для упругости кожи

    Витамин С очень важен для выработки коллагена, который, в свою очередь, играет главную роль в поддержании упругости кожи. Кроме цитрусов, одними из самых богатых источников этого витамина являются киви, черная смородина, брокколи и капуста кале, сладкий перец, перец чили, а также специи шафран, кориандр, тимьян и свежая петрушка.

    При отсутствии аллергии вы также можете делать цитрусовые маски для лица. Эти маски не только улучшают цвет, но и заметно подтягивают кожу!

  • 2

    Витамин Е – для молодости и сияния кожи

    Этот мощный антиоксидант способен замедлять старение кожи и даже уменьшать появление шрамов. Витамином Е богаты растительные масла (зародышей пшеницы, фундука, подсолнечника, миндаля, бабассу, виноградных косточек и т.д.), орехи и семена (подсолнечник, миндаль, фундук) и некоторые специи (перец чили, карри, орегано, базилик и паприка).

  • 3

     Омега-3 жирные кислоты

    Относящиеся к полезным жирам, омега-3 жирные кислоты хорошо питают кожу, снижают воспалительные процессы, уменьшают загрязненные поры и даже предотвращают появление морщин. Чтобы придать коже лица сияние, мягкость и упругость, почаще балуйте себя такими источниками омега-3, как жирная рыба (лосось, треска, сардины, тунец), грецкие орехи и льняные семечки.

  • 4

    Витамин А – для красоты и здоровья кожи

    Какие витамины нужны для сухой кожи? Чтобы предотвратить или побороть сухость, вам понадобится не только витамин Е и полезные жирные кислоты, но и витамин А. Он также необходим для развития и поддержания клеток кожи, поэтому в вашем рационе обязательно должна быть морковь, говядина, печень, птица (индейка, утка, гусь), тыква, абрикосы, шпинат, салат латук, петрушка и кресс-салат. Также много витамина А содержится в листьях винограда, зелени одуванчика и ягодах годжи.

    Аптечные препараты ретиноиды, представляющие собой истинный витамин А и применяемые наружно, также помогают бороться с акне и темными кругами.

  • 5

    Бета-каротин – для защиты и улучшения кожи

    Этот витамин особенно нужен для кожи летом, поскольку продукты с высоким содержанием бета-каротина (морковь, тыква, дыни, перец, разные виды капусты, шпинат, зелень и специи) хорошо защищают кожу от солнечных лучей.

  • 6

    Витамин К – лучший витамин для омоложения кожи

    Витамин К часто применяют в средствах от морщин и возрастных пятен, поэтому его можно считать одним из самых полезных витаминов для молодости кожи. Вы можете получить витамин К из листовых овощей (листовая капуста, кале, кресс-салат, шпинат и пр.), лука и специй (базилик, шалфей, тимьян, петрушка, кориандр, майоран, орегано).

  • 7

    Витамины группы B

    Эта группа включает в себя лучшие витамины для кожи и волос, которые способствуют увлажнению и детоксикации, а также отлично борются с бактериями. Витаминами В3 и В6 богаты рисовые и пшеничные отруби, специи (шалфей, эстрагон, паприка, чили, чабер, розмарин, лавровый лист), тунец, анчоусы, сладкий и острый перец, фисташки, арахис, лук и чеснок.

  • 8

    Все прочие антиоксиданты

    Антиоксиданты – это воины, которые борются со свободными радикалами и нейтрализуют ущерб, наносимый нашей коже и всему организму токсинами, излучением, вирусами и т.д.

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