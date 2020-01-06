Когда чувство тошноты не покидает на праздники: что нужно делать и чего не стоит

1 Не ложитесь Когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение тошноты и дискомфорта. Из-за этого не советуют ложиться сразу после еды, особенно если вы страдаете кислотным рефлюксом. Также старайтесь не сжимать мышцы живота, чтобы не сдавливать желудок. Если вас тошнит, сядьте и двигайтесь как можно меньше.

2 Откройте окно или сядьте перед вентилятором Так вы удалите от себя неприятные запахи и отвлечётесь. Свежий воздух облегчает тошноту. Именно поэтому те, кого укачивает в транспорте, стараются высунуться из окна.

3 Сделайте холодный компресс При тошноте может подниматься температура. На несколько минут положите на шею сзади холодный компресс. Это поможет снизить температуру и успокоить тошноту.

4 Глубоко дышите Это особенно полезно, если тошнота вызвана стрессом или тревогой. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на три секунды и медленно выдохните. Повторите несколько раз.

5 Отвлекитесь Чем больше вы думаете о тошноте, тем хуже себя чувствуете. Попробуйте отвлечься на книгу или фильм. Если вы на работе, сделайте несколько глубоких вдохов, а потом займитесь делом, которое давно откладывали, например написанием отчёта.

6 Пейте больше жидкости Тошнота может быть симптомом обезвоженности, но если выпить много жидкости за один раз, неприятные ощущения только усилятся. Пейте маленькими глотками в течение всего дня. Если простую воду пить не хочется, пейте воду с кусочками фруктов или чай без кофеина.

7 Выпейте ромашковый чай Ромашка — известное народное средство от тошноты. Кроме того, она успокаивает и помогает уснуть. Залейте столовую ложку цветков ромашки стаканом кипятка, дайте настояться пять минут и пейте.

8 Понюхайте лимон В лимонах содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, тёплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Только не перестарайтесь — излишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту. Даже запах лимонов помогает избавиться от тошноты. Понюхайте эфирное масло или просто свежий разрезанный лимон.

9 Съешьте кусочек имбиря Имбирь обладает противорвотными свойствами. При тошноте съешьте небольшой кусочек свежего или засахаренного имбиря или выпейте с ним чай.

10 Заварите мяту Примите мятные капсулы или выпейте мятный чай. Запах эфирного масла или свежих листьев мяты тоже помогает облегчить тошноту.

11 Не пейте газированные напитки Газы в таких напитках могут вызвать вздутие живота и кислую отрыжку. А обилие сахара в них только усилит тошноту. Если кроме газированного напитка ничего нет, подождите, пока из него выйдут газы, и только потом пейте.