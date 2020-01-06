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Когда чувство тошноты не покидает на праздники: что нужно делать и чего не стоит

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Когда чувство тошноты не покидает на праздники: что нужно делать и чего не стоит
15:50 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Поможет свежий воздух, кусочек имбиря и правильное дыхание.

  • 1

    Не ложитесь

    Когда вы лежите, желудочный сок может подняться по пищеводу, усиливая ощущение тошноты и дискомфорта. Из-за этого не советуют ложиться сразу после еды, особенно если вы страдаете кислотным рефлюксом. Также старайтесь не сжимать мышцы живота, чтобы не сдавливать желудок. Если вас тошнит, сядьте и двигайтесь как можно меньше.

  • 2

    Откройте окно или сядьте перед вентилятором

    Так вы удалите от себя неприятные запахи и отвлечётесь. Свежий воздух облегчает тошноту. Именно поэтому те, кого укачивает в транспорте, стараются высунуться из окна.

  • 3

    Сделайте холодный компресс

    При тошноте может подниматься температура. На несколько минут положите на шею сзади холодный компресс. Это поможет снизить температуру и успокоить тошноту.

  • 4

    Глубоко дышите

    Это особенно полезно, если тошнота вызвана стрессом или тревогой. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание на три секунды и медленно выдохните. Повторите несколько раз.

  • 5

    Отвлекитесь

    Чем больше вы думаете о тошноте, тем хуже себя чувствуете. Попробуйте отвлечься на книгу или фильм. Если вы на работе, сделайте несколько глубоких вдохов, а потом займитесь делом, которое давно откладывали, например написанием отчёта.

  • 6

    Пейте больше жидкости

    Тошнота может быть симптомом обезвоженности, но если выпить много жидкости за один раз, неприятные ощущения только усилятся. Пейте маленькими глотками в течение всего дня. Если простую воду пить не хочется, пейте воду с кусочками фруктов или чай без кофеина.

  • 7

    Выпейте ромашковый чай

    Ромашка — известное народное средство от тошноты. Кроме того, она успокаивает и помогает уснуть. Залейте столовую ложку цветков ромашки стаканом кипятка, дайте настояться пять минут и пейте.

  • 8

    Понюхайте лимон

    В лимонах содержится полезная для пищеварения лимонная кислота. Если тошнота вызвана запором, тёплая вода с лимонным соком поможет стимулировать кишечник. Только не перестарайтесь — излишнее количество лимонной кислоты может усилить тошноту.

    Даже запах лимонов помогает избавиться от тошноты. Понюхайте эфирное масло или просто свежий разрезанный лимон.

  • 9

    Съешьте кусочек имбиря

    Имбирь обладает противорвотными свойствами. При тошноте съешьте небольшой кусочек свежего или засахаренного имбиря или выпейте с ним чай.

  • 10

    Заварите мяту

    Примите мятные капсулы или выпейте мятный чай. Запах эфирного масла или свежих листьев мяты тоже помогает облегчить тошноту.

  • 11

    Не пейте газированные напитки

    Газы в таких напитках могут вызвать вздутие живота и кислую отрыжку. А обилие сахара в них только усилит тошноту. Если кроме газированного напитка ничего нет, подождите, пока из него выйдут газы, и только потом пейте.

  • 12

    Не ешьте тяжёлую пищу

    Обычно для восстановления после тошноты советуют есть бананы, рис, яблочное пюре. Также можно съесть немного макарон без соуса, картофельного пюре, варёных яиц. Откажитесь от жареного, молочного, мяса и продуктов, богатых клетчаткой, пока тошнота не пройдёт.

    Если тошноту сопровождают другие симптомы, обратитесь к врачу. Например, тошнота и боль в груди могут быть признаком инфаркта. А тошнота и сильная головная боль или головокружение могут свидетельствовать о проблемах с нервной системой.

    Обязательно обратитесь к врачу, если приступы тошноты не проходят в течение месяца или если ей сопутствует непонятная потеря веса.

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Здоровье, Тошнота, Праздники, Тошнит, Что делать когда тошнит.
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