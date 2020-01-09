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Четверг, 09.01.2020
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Чтобы "мотор не барахлил": продукты, полезные для сердца

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Чтобы "мотор не барахлил": продукты, полезные для сердца
06:52 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Определенные продукты могут как навредить, так и принести пользу. Какая пища очень даже полезна для здоровья сердца?

Шпинат

В этой зелени много полезных для сердца витаминов С и Е, а также бета-каротина, калия, фолиевой кислоты, кальция и клетчатки. Для того, чтобы получить максимум пользы, нужно не просто так жевать этот продукт. Тем более для многих он может показаться не вкусным. Он может быть отличной заменой листовом салату, а также хорошей добавкой в пасты, пиццу, омлет.

Льняные семечки

Семена льна — полезный для здоровья сердца продукт, в котором много клетчатки, марганца, омега-3 и магния. Семена будут идеальной добавкой в салаты, смузи, а также помогут привнести новый вкус в выпечку.

Овсяные хлопья

Даже не знаем, стоит ли тут расхваливать этот продукт для здоровья сердца. Ведь многие знают о его несомненной пользе, причём для всего организма, не только сердца. Овсянку желательно есть на завтрак.

Бобовые продукты

Это отличный источник растворимой клетчатки, витаминов группы В, ниацина, фолиевой кислоты, магния, кальция и омега-3 жирных кислот. Фасоль, чечевица, горох и другие продукты помогут снизить уровень «плохого» холестерина в крови, уменьшить риск развития болезней сердца. Бобовые будут отличным продуктом для супов, рагу, салатов, любых других блюд.

Жирная рыба

Во всех сортах жирной рыбы есть омега-3 жирные кислоты, способные бороться с болезнями сердца и сосудов. Ешьте лосось, скумбрию, сардины, сёмгу — и будет вам здоровье сердца.

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Сердце, Питание, Здоровье, Продукты.
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