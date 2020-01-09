Невероятно полезен для организма человека: чем же так хорош имбирь

1 Регулирование уровня холестерина Употребление имбиря поможет эффективно бороться с высоким уровнем холестерина в крови, наличие которого обычно является причиной ожирения, как у мужчин, так и у женщин. Высокий уровень холестерина у человека служит признаком повышенного индекса массы тела, что в свою очередь, приводит к риску таких заболеваний, как порок сердца и некоторые виды рака. Имбирь помогает снизить уровень холестерина, уменьшая его содержание в сыворотке крови. Имбирь разжижает кровь и понижает артериальное давление.

2 Поднятие иммунитета Имбирь укрепляет иммунную систему. Пряность является одним из самых хорошо известных издавна лекарственных средств от насморка, тошноты и гриппа, так как обладает противовирусным и противогрибковым свойствами. Имбирь оказывает мгновенную помощь при простуде, убивает все бактерии, которые её вызывают, предотвращая её повторное появление. Чай с имбирем избавляет от боли в горле, непрекращающегося кашля и даже от гиперемии. В имбире содержатся такие элементы, как хром, магний и цинк, которые помогают предотвратить озноб, жар и чрезмерную потливость. Также он воздействует на организм в качестве антигистамина, следовательно, оказывается очень полезным в борьбе с проявлением аллергии. Имбирный чай используется для снижения веса, так как ускоряет обмен веществ, стимулирует кровообращение и выведение из организма токсинов.

3 Помощь желудочно-кишечному тракту Имбирь очень полезен в предотвращении появления локомоционной болезни, особенно морской. Пряность имеет свойство справляться со всеми её симптомами, включая головокружение, тошноту, рвоту и появление холодного пота. Миллионы людей страдают от изжоги и расстройства желудка, они бы сэкономили кругленькую сумму, просто употребляя чай с имбирем. Пряность также способствует очищению толстой кишки. В свою очередь, это улучшает пищеварение. В результате происходит снижение лишнего веса.

4 Противовоспалительное воздействие Одним из наиболее полезных свойств имбиря является то, что он действует как противовоспалительное вещество, которое позволяет снизить вероятность развития артрита. Компонентом, отвечающим за существенное снижение воспалительных процессов, является гингерол. Для больных артритом, это просто спасение. Особенно богат содержанием гингерола корень растения. Вещество не допускает воспаления сосудов крови, что увеличивает кровообращение тела, избавляет от боли. Имбирь помогает расширению сосудов крови, что увеличивает тепло тела. В итоге, организм сжигает больше жира.

5 Насыщение пищей Кроме сжигания жира, имбирь помогает человеку быстрее насытиться, что ведет к уменьшению количества потребляемой пищи. Доказано, что имбирь естественным образом подавляет аппетит, что является лучшим способом для снижения лишнего веса. Подавление аппетита естественным образом является безопасным и не вызывает отторжения организмом. Пряность практически не содержит калорий. Так что употребление имбиря с пищей может способствовать достижению желаемого результата при похудении. Имбирь и снижение веса являются неразлучными понятиями, отчасти потому, что пряность известна, как термогенный продукт. Имбирь поднимает температуру тела и ускоряет обмен веществ, что приводит к большему сжиганию жира.

6 Подавление кортизола Имбирь подавляет выработку организмом кортизола. Кортизол является стероидным гормоном, очень важным для регулирования расхода энергии телом человека. Но постоянные стрессы могут стать причиной высокого уровня гормона в организме человека. На внутренних органах происходит увеличение висцерального жира, который получает больший приток крови. Как следствие, вырабатывается повышенное количество кортизола, что приводит к образованию брюшного жира и набору веса.