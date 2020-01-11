Советы от Супрун: как поддержать человека, потерявшего близкого

Новости шоу бизнеса:Неожиданная или насильственная смерть вызывает дополнительные негативные реакции у родных и близких. Такие потери называют травматичными.

На своей странице в Facebook Ульяна Супрун выразила соболезнования родственникам и близким 176 погибших, которые погибли 8 января во время полета из Тегерана в Киев.

Все насильственные смерти – от сбития самолета, враждебного обстрела на войне, снайперской пули на Майдане или в результате самоубийства, приводят к сложному процессу скорби у родных и близких. Им очень нужны понимание и поддержка общества.

Неожиданная потеря близких может сильно ударить по психическому здоровью

Травматическая потеря может быть более напряженной, стрессовой и сложной, из-за чего переживается значительно труднее, чем потеря вследствие естественной смерти. Такие трагические потери часто сопровождаются психическими расстройствами, например депрессией или ПТСР.

Посттравматическое стрессовое расстройство значительно усложняет процесс "выздоровления". Кроме того, ПТСР способно подавлять функции мозга, которые отвечают за нормальный процесс скорби по потере близких.

Во время ПТСР человек может находиться в постоянном и усиленном состоянии траура, которое не прекращается в течение длительного периода и не позволяет ему вернуться к привычной жизни. Если человек слишком усиленно переживает потерю, никак не может принять смерть, говорит, что теперь жизнь не имеет никакого смысла и теряет доверие к людям вокруг, вероятнее всего, это симптомы посттравматического стрессового расстройства.

Как поддержать и понять человека, который переживает травматическую потерю

Родственники или близкие людей, погибших насильственным образом, имеют уникальные потребности и то, что они переживают – нормально. Они могут значительно дольше переживать потерю и нуждаться в помощи специалиста по психическому здоровью, чтобы принять смерть близкого человека.

Всем, кто поддерживает близких и родственников, важно помнить, что скорбь – это индивидуальный опыт. Нет ни одного правильного или неправильного способа скорбеть по потере близкого человека. Это зависит от многих факторов: личности, жизненного опыта и состояния физического и психического здоровья.

Процесс скорби требует времени и исцеление нельзя ускорить. И не бывает какой-то нормальной или определенной продолжительности времени для осмысления и принятия смерти близкого человека.

Существует описание стадий скорби, через которые проходит человек: отрицание, гнев, компромисс, депрессия и принятие. Однако сейчас специалисты не могут подтвердить, что именно так развивается процесс скорби, ведь это очень индивидуально.

Некоторые люди считают, что если человек не плачет, то это значит, что он не жалеет о потере. На самом деле, люди, которые не плачут, могут чувствовать боль так же глубоко, как и другие, просто проявляют ее по-другому.

Что делать, если вы потеряли близкого человека

Рецепта, как пережить скорбь, не существует. Но для того, чтобы она прошла без плохих последствий, необходимо учесть следующее:

признайте, а не скрывайте свою боль;

примите тот факт, что переживание утраты может вызвать много неожиданных эмоций;

поймите, что ваш процесс скорби будет уникальным;

ищите личной поддержки у людей, которые заботятся о вас,

поддерживайте себя эмоционально и не забывайте заботиться о своем здоровье;

определите разницу между скорбью и появлением психических расстройств;

обратитесь за помощью к специалисту, если скорбь длится очень долго и негативно влияет на качество жизни;

Помните, что боль и тоска не проходят быстрее, если их игнорировать – наоборот, это может ухудшить состояние. Ощущение грусти, страха или одиночества – нормальная реакция на потерю, и не стоит делать вид, что "все нормально". Плач не является проявлением слабости, скорее наоборот – настоящие чувства помогут быстрее принять последствия.

Движение дальше означает, что человек сумел принять потерю, а не то, что забыл о ней. Он может продолжать свою жизнь и всегда хранить память о ком-то.