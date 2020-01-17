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Названы главные причины употреблять оливковое масло

Названы главные причины употреблять оливковое масло
05:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Зарубежные эксперты перечислили 4 важных преимущества употребления оливкового масла.

Данное растительное масло получают из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу оно представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. В его составе содержится большое количество полезных веществ, благодаря чему продукт способен бороться с разными видами заболеваний. Одна из отличительных черт оливок заключается в том, что они содержат мало углеводов, но много полезных жиров. За счет того, что состав богат антиоксидантами, предпочтение его в рационе приводит к борьбе с инфекционными заболеваниями и укреплению иммунитета.

Оливки помогают снизить уровни холестерина и кровяного давления, что позволяет поддерживать кровеносные сосуды и предотвращает сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому людям с гипертонией стоит особенно отдавать предпочтение данному растительному маслу. Как показали последние исследования, содержащееся в нем фенольное соединение oleocanthal уничтожает раковые клетки, а также играет большое профилактическое значение для снижения риска смертельных болезней.

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Ещё одно важное преимущество оливкового масла — укрепление костей и защита от ломкости, что особенно актуально для людей в возрасте или лиц с остеопорозом.

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