Мы ведь не роботы: продукты, которые помогут побороть усталость

1 Куриная грудка Куриная грудка — это ценный источник качественного животного белка. Предпочтение стоит отдавать отварному мясу птицы. Именно оно самое полезное и питательное. Куриная грудка заряжает энергией и устраняет малейшие признаки усталости. Такое мясо считается диетическим и совсем не навредит вашей фигуре, так что в умеренных количествах им можно даже перекусывать поздним вечером, если чувство голода не отступает.

2 Черника Черника относится к суперфудам XXI века. Что же это такое? Суперфуд — это продукт, который по своему полезному составу максимально приближен к лекарственным препаратам. Поэтому, включив в рацион чернику, вы укрепите иммунитет и зарядите организм необходимыми витаминами и минералами. Кроме того, черника улучшает мозговое кровообращение, снимает усталость и стресс.

3 Овсяные хлопья Овсянка — это любимый завтрак англичан. У всех на слуху знаменитое выражение дворецкого Бэрримора из "Шерлока Холмса": "Овсянка, сэр!". Такому успеху есть вполне логичное объяснение. Овсяные хлопья содержат в своем составе магний, белок, фосфор, витамин В1. Эти питательные вещества влияют на уровень энергии в организме и моментально заряжают бодростью, не оставляя и следа от усталости.

4 Шпинат Шпинат необходимо включить в рацион сразу по нескольким причинам. Во-первых, это кладезь полезных витаминов и минералов. Во-вторых, шпинат укрепляет иммунитет, улучшает работу пищеварительной системы. А, в-третьих, этот продукт помогает держать организм в тонусе и эффективно устраняет признаки усталости, успокаивает нервную систему.

5 Йогурт Натуральный йогурт в отличие от своих аналогов с добавками и ароматизаторами — это ценный продукт. Он полезен для здоровья и детей, и взрослых. Есть сразу несколько причин любить этот продукт. Он достаточно легкий и хорошо усваивается организмом, а также содержит в своем составе полезные бактерии, нормализующие микрофлору кишечника. А недавние исследования показали, что регулярное употребление йогурта помогает бороться с синдромом хронической усталости.

6 Гранат Самое известное свойства граната — это его способность укреплять сердечно-сосудистую систему. Однако это не единственное достоинство необычного фрукта. Гранат является ценным источником витамина С, А, В, Е, Р, кальция, магния, калия, марганца, кобальта. Сочный фрукт наполняет организм энергией, повышает сопротивляемость различным инфекциям и вирусам, стимулирует аппетит.

7 Орехи Орехи — это самый быстрый и простой способ восполнить утраченные силы и вернуть организму бодрость и энергию. Всего лишь небольшая горсть орехов способна сотворить настоящие чудеса. К тому же это ценный источник многих витаминов. Особенно много в орехах витамина Е, который является природным антиоксидантом, а значит, укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма, омолаживает и нормализует работу многих органов.

8 Фасоль Не стоит недооценивать бобовые. Фасоль содержит в своем составе ценную клетчатку, которая улучшает работу пищеварительной системы и очищает организм от шлаков и токсинов, что положительно сказывается на общем самочувствии. Это, например, помогает человеку оставаться бодрым и активным, не страдать от постоянной усталости. Также в фасоли присутствует витамин В1 (тиамин), который участвует в выработке энергии.

9 Свежая скумбрия Не секрет, что рыба — это очень полезный для здоровья продукт. Особое внимание следует обратить на свежую скумбрию. Это важно: рыба должна быть именно свежей, а не вяленой, копченой или жареной. В скумбрии есть важный витамин В12. Этот витамин необходим для продукции кровяных клеток, которые переносят кислород. Его недостаток в организме приводит к упадку сил, вялости и усталости. Если же нехватки В12 нет, то кислорода, а вместе с ним и энергии, будет предостаточно.