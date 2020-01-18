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Продукты, которые помогут вам избавиться от никотина

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Продукты, которые помогут вам избавиться от никотина
03:16 Сегодня Телеграф narodmed.temaretik.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Если вы все еще курите, то существуют продукты, которые помогут вам вывести никотин из организма.

  • 1

    Брокколи

    Брокколи содержит огромное количество витаминов В5, С и В, которые отвечают за важные процессы в вашем организме. Недостаток витаминов может означать, что ваш организм не получает достаточное количество полезных веществ. Брокколи наполнит ваш организм витаминов С и повысит метаболизм, а так же защитит легкие от токсинов. Брокколи содержит ген NRF2, который защищает клетки легких от вредных веществ.

  • 2

    Апельсины

    Апельсины-это цитрусовые фрукты. Употребление никотина является стрессом для организма, а так же истощает уровень витамина С. Апельсины снова наполнят ваш организм витаминов С, а так же помогут избавиться от стресса и нервозности, вызванные тягой к никотину.

  • 3

    Шпинат

    Шпинат содержит фолиевую кислоту или витамин B9, который выводит никотин из организма. Он нарушает сон, и курильщики часто страдают бессонницей, вызванной никотином. Фолиевые кислоты являются жизненно важным, если вы хотите избавиться от абстинентного синдрома, так как они оказывают положительное влияние на психическое и эмоциональное состояние.

  • 4

    Имбирь

    Имбирь поможет избавиться от многих не желаемых симптомов, вызванных курением и никотином. Для положительного эффекта необходимо употреблять сырой имбирь, чтобы подавить зависимость от никотина, поддержать здоровую потерю веса и сократить токсины в крови, вызванные никотином. Самый лучший способ избавиться от никотина -бросить курить, а имбирь поможет вам в этом деле.

  • 5

    Клюква

    Кислота, которая содержится в клюкве, выводит никотин из крови быстрее, чем обычно. Никотин увеличивает уровень сахара в крови, точно так же как и клюква, поэтому замените сигареты клюквой, и вы подавите тягу к курению. Получайте сахар из клюквы, и вы забудете о симптомах абстиненции.

  • 6

    Лимоны

    Лимоны являются другим оружием, которое победит никотин. Если вы курите, то вредные вещества остаются в вашем организме на протяжении трех дней, нанося вред клеткам кожи и порам. Помогите своей иммунной системе и коже при помощи лимона. Цитрусовая кислота и витамин С, которые содержаться в нем, быстро справятся и с нежелательной тягой к курению.

  • 7

    Морковь

    Уменьшение содержания витамина А и С-это то, что вы делаете, постоянно куря сигареты. Повреждаете нервные клетки, наносите вред циркуляции крови и функционированию мозга. Помогите своему организму и употребляйте морковь, чтобы наполнить его витаминами А, С и К, таким образом вы так же укрепите естественную защиту вашего организма.

  • 8

    Гранат

    Курение увеличивает биение сердца, кровяное давление и уменьшает уровень содержания кислорода и крови. Каждый из нас может справиться с этими симптомами, употребляя гранат. Он так же улучшит циркуляцию крови и поможет организму вырабатывать больше кровяных клеток.

  • 9

     Ростки пшеницы

    От курения кровеносные сосуды становятся слишком тугими, поэтому ешьте ростки пшеницы, чтобы получить достаточное количество витамина Е и улучишь эластичность сердечно-сосудистой системы. Ростки пшеницы могут так же сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, когда вы станете старше.

  • 10

    Капуста

    Капуста известна как крестоцветный овощ и чем больше вы ее едите, тем меньше вы подвержены раковым заболеваниям. Она является естественным источником изотиоцианатов и других антиоксидантов, которые помогут избавиться от нежелательного никотина в организме.

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