Продукты, которые помогут вам избавиться от никотина

1 Брокколи Брокколи содержит огромное количество витаминов В5, С и В, которые отвечают за важные процессы в вашем организме. Недостаток витаминов может означать, что ваш организм не получает достаточное количество полезных веществ. Брокколи наполнит ваш организм витаминов С и повысит метаболизм, а так же защитит легкие от токсинов. Брокколи содержит ген NRF2, который защищает клетки легких от вредных веществ.

2 Апельсины Апельсины-это цитрусовые фрукты. Употребление никотина является стрессом для организма, а так же истощает уровень витамина С. Апельсины снова наполнят ваш организм витаминов С, а так же помогут избавиться от стресса и нервозности, вызванные тягой к никотину.

3 Шпинат Шпинат содержит фолиевую кислоту или витамин B9, который выводит никотин из организма. Он нарушает сон, и курильщики часто страдают бессонницей, вызванной никотином. Фолиевые кислоты являются жизненно важным, если вы хотите избавиться от абстинентного синдрома, так как они оказывают положительное влияние на психическое и эмоциональное состояние.

4 Имбирь Имбирь поможет избавиться от многих не желаемых симптомов, вызванных курением и никотином. Для положительного эффекта необходимо употреблять сырой имбирь, чтобы подавить зависимость от никотина, поддержать здоровую потерю веса и сократить токсины в крови, вызванные никотином. Самый лучший способ избавиться от никотина -бросить курить, а имбирь поможет вам в этом деле.

5 Клюква Кислота, которая содержится в клюкве, выводит никотин из крови быстрее, чем обычно. Никотин увеличивает уровень сахара в крови, точно так же как и клюква, поэтому замените сигареты клюквой, и вы подавите тягу к курению. Получайте сахар из клюквы, и вы забудете о симптомах абстиненции.

6 Лимоны Лимоны являются другим оружием, которое победит никотин. Если вы курите, то вредные вещества остаются в вашем организме на протяжении трех дней, нанося вред клеткам кожи и порам. Помогите своей иммунной системе и коже при помощи лимона. Цитрусовая кислота и витамин С, которые содержаться в нем, быстро справятся и с нежелательной тягой к курению.

7 Морковь Уменьшение содержания витамина А и С-это то, что вы делаете, постоянно куря сигареты. Повреждаете нервные клетки, наносите вред циркуляции крови и функционированию мозга. Помогите своему организму и употребляйте морковь, чтобы наполнить его витаминами А, С и К, таким образом вы так же укрепите естественную защиту вашего организма.

8 Гранат Курение увеличивает биение сердца, кровяное давление и уменьшает уровень содержания кислорода и крови. Каждый из нас может справиться с этими симптомами, употребляя гранат. Он так же улучшит циркуляцию крови и поможет организму вырабатывать больше кровяных клеток.

9 Ростки пшеницы От курения кровеносные сосуды становятся слишком тугими, поэтому ешьте ростки пшеницы, чтобы получить достаточное количество витамина Е и улучишь эластичность сердечно-сосудистой системы. Ростки пшеницы могут так же сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, когда вы станете старше.