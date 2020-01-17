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Некоторые овощи нельзя подвергать термической обработке: узнайте какие именно

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Некоторые овощи нельзя подвергать термической обработке: узнайте какие именно
20:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Овощи необходимы для нашего организма, их следует потреблять независимо от сезона и в идеале ежедневно.

  • 1

    Следовательно, возникает вопрос, не теряют ли овощи свою пользу во время термической обработки. Какой способ приготовления сохранит питательные элементы и действительно ли больше всего витаминов в сырых овощах, а не в приготовленных.

    Действительно, высокие температуры могут разрушать питательные вещества, включая витамины В, С и фитонутриенты растворяются в воде. При кипении эти микроэлементы могут вымываться, а поэтому воду, в которой варились овощи, можно сохранить для приготовления других блюд, так нутриенты овощного бульона принесут здоровью пользу, пишет Anywell.

    Витамины A, D, E и К являются жирорастворимыми, поэтому, если приготовить шпинат или капусту с использованием растительного масла, эти витамины разрушатся.

    Если говорить о сохранении витамина С, то потреблять овощи лучше сырыми. Ведь под воздействием температур его концентрация быстро снижается. Впрочем, большинство питательных веществ начинают разрушаться сразу же после того, как их сорвали с ветки или выкопали из земли. Поэтому, иногда консервированные или замороженные овощи и фрукты полезнее.

    Стоит также учитывать и то, что овощи и фрукты по-разному реагируют на термическую обработку. Следовательно, следует знать, какие овощи при каких температурах готовить, а какие лучше потреблять сырыми.

    Как реагируют овощи на высокие температуры

    Капуста

    Крестоцветные овощи, в частности брокколи, цветная капуста, кале являются полезными, если есть их сырыми. Витамин С и индол-глюкозинолат в этих овощах после термообработки снижается. Белая капуста после кипячения или баланширования теряет белок, фитохимические вещества и минералы. Если же готовить ее в микроволновке потери будут незначительные. Больше всего каротиноидов и флавоноидов в сырой цветной капусте. Это же касается и капусты кале.

  • 2

    Томаты

    Следовательно, помидоры, прошедшие термическую обработку, содержат больше ликопина, чем сырые, разница аж в три раза. Ликопин снижает риск сердечных приступов, рака простаты. Однако, витамина С в приготовленных томатах значительно меньше. В отварной моркови, кстати, тоже больше бета-каротина, чем в сырой, организм преобразует бета-каротин в витамин А, который служит для поддержания здоровья глаз, репродуктивного здоровья, лучшей работы иммунитета и роста костей. Впрочем, при термической обработке морковь теряет полифенолы, которые помогают поддерживать здоровый вес и улучшает процессы пищеварения.

  • 3

    Шпинат и листовая зелень

    В 100 г шпината, который прошел термическую обработку, на 35% больше кальция, чем в сырой листовой зелени. К тому же, шпинат во время приготовления уменьшается в объеме, вы получаете больше питательных веществ. Приготовление на пару стручковой фасоли сохранит фолат.

  • 4

    Грибы

    Во время приготовления грибов у них повышается уровень антиоксидантов и полифенолов. Даже тогда, когда температура высокая, а процесс приготовления длится долго.

    Овощи содержат мало калорий, жиров и натрия. Однако, они могут появиться в процессе приготовления, вследствие добавления сахара, соли или жира. Оливковое или другое растительное масло полезно для сердца и всего организма, а вот чрезмерное количество соли может повысить давление и риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Стоит ли покупать несезонные овощи и действительно ли, что все они - нитратные?

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