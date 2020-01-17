Некоторые овощи нельзя подвергать термической обработке: узнайте какие именно

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Следовательно, возникает вопрос, не теряют ли овощи свою пользу во время термической обработки. Какой способ приготовления сохранит питательные элементы и действительно ли больше всего витаминов в сырых овощах, а не в приготовленных.

Действительно, высокие температуры могут разрушать питательные вещества, включая витамины В, С и фитонутриенты растворяются в воде. При кипении эти микроэлементы могут вымываться, а поэтому воду, в которой варились овощи, можно сохранить для приготовления других блюд, так нутриенты овощного бульона принесут здоровью пользу, пишет Anywell.

Витамины A, D, E и К являются жирорастворимыми, поэтому, если приготовить шпинат или капусту с использованием растительного масла, эти витамины разрушатся.

Если говорить о сохранении витамина С, то потреблять овощи лучше сырыми. Ведь под воздействием температур его концентрация быстро снижается. Впрочем, большинство питательных веществ начинают разрушаться сразу же после того, как их сорвали с ветки или выкопали из земли. Поэтому, иногда консервированные или замороженные овощи и фрукты полезнее.

Стоит также учитывать и то, что овощи и фрукты по-разному реагируют на термическую обработку. Следовательно, следует знать, какие овощи при каких температурах готовить, а какие лучше потреблять сырыми.

Как реагируют овощи на высокие температуры

Капуста

Крестоцветные овощи, в частности брокколи, цветная капуста, кале являются полезными, если есть их сырыми. Витамин С и индол-глюкозинолат в этих овощах после термообработки снижается. Белая капуста после кипячения или баланширования теряет белок, фитохимические вещества и минералы. Если же готовить ее в микроволновке потери будут незначительные. Больше всего каротиноидов и флавоноидов в сырой цветной капусте. Это же касается и капусты кале.