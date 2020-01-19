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Идеальная кожа: продукты, которые полезно употреблять в пищу

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Идеальная кожа: продукты, которые полезно употреблять в пищу
02:29 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезные для кожи продукты содержат жирные кислоты, витамины и антиоксиданты.

  • 1

    Вода – поддерживает не только здоровье кожи, но и всего организма. Пить чистую воду необходимо каждый день, она способствует выведению токсинов и помогает кожным клеткам лучше усваивать питательные вещества.

  • 2

    Рыба жирных сортов богата омега-3 жирными кислотами, которые защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, уменьшают воспаление и даже предотвращают риск развития рака кожи. Кроме того в рыбе содержится витамин E, обладающий мощными антиоксидантными свойствами и защищающий кожный покров от воздействия свободных радикалов.

  • 3

    Свежие овощи (морковь, перец, капуста и прочие) содержат полезные вещества каротиноиды, защищающие кожу от вредного воздействия свободных радикалов и солнечных лучей. Яркие овощи содержат много витаминов.

  • 4

    Семена льна – богатые жирными кислотами и альфа-линоленовой кислотой. Достаточно регулярно добавлять несколько семян в салат либо коктейль, чтобы кожа меньше шелушилась, стала ровной и увлажненной.

  • 5

    Семена подсолнечника – содержат жирные масла, цинк и витамин Е, способствующие сохранению здоровья кожных клеток.

  • 6

    Грецкие орехи – содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, предотвращающие развитие воспалительных процессов, дерматитов и прочих кожных заболеваний.

  • 7

    Миндаль – богат ненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витамином E, которые благоприятно воздействуют на состояние кожи.

  • 8

    Авокадо – содержит лютеин, зеаксантин и витамин Е, защищающие кожный покров от радиационного воздействия.

  • 9

    Зеленый чай – очень полезный напиток, содержащий катехины, усиливающие приток крови к кожному покрову и сохраняющие здоровый цвет лица.

  • 10

    Оливковое масло – содержит мононенасыщенные жирные кислоты и другие полезные соединения, предотвращающие чрезмерную сухость кожи.

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