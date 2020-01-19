Идеальная кожа: продукты, которые полезно употреблять в пищу

1 Вода – поддерживает не только здоровье кожи, но и всего организма. Пить чистую воду необходимо каждый день, она способствует выведению токсинов и помогает кожным клеткам лучше усваивать питательные вещества.

2 Рыба жирных сортов богата омега-3 жирными кислотами, которые защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, уменьшают воспаление и даже предотвращают риск развития рака кожи. Кроме того в рыбе содержится витамин E, обладающий мощными антиоксидантными свойствами и защищающий кожный покров от воздействия свободных радикалов.

3 Свежие овощи (морковь, перец, капуста и прочие) содержат полезные вещества каротиноиды, защищающие кожу от вредного воздействия свободных радикалов и солнечных лучей. Яркие овощи содержат много витаминов.

4 Семена льна – богатые жирными кислотами и альфа-линоленовой кислотой. Достаточно регулярно добавлять несколько семян в салат либо коктейль, чтобы кожа меньше шелушилась, стала ровной и увлажненной.

5 Семена подсолнечника – содержат жирные масла, цинк и витамин Е, способствующие сохранению здоровья кожных клеток.

6 Грецкие орехи – содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, предотвращающие развитие воспалительных процессов, дерматитов и прочих кожных заболеваний.

7 Миндаль – богат ненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витамином E, которые благоприятно воздействуют на состояние кожи.

8 Авокадо – содержит лютеин, зеаксантин и витамин Е, защищающие кожный покров от радиационного воздействия.

9 Зеленый чай – очень полезный напиток, содержащий катехины, усиливающие приток крови к кожному покрову и сохраняющие здоровый цвет лица.