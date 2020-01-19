Идеальная кожа: продукты, которые полезно употреблять в пищу

Вода – поддерживает не только здоровье кожи, но и всего организма. Пить чистую воду необходимо каждый день, она способствует выведению токсинов и помогает кожным клеткам лучше усваивать питательные вещества.
Рыба жирных сортов богата омега-3 жирными кислотами, которые защищают кожу от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей, уменьшают воспаление и даже предотвращают риск развития рака кожи. Кроме того в рыбе содержится витамин E, обладающий мощными антиоксидантными свойствами и защищающий кожный покров от воздействия свободных радикалов.
Свежие овощи (морковь, перец, капуста и прочие) содержат полезные вещества каротиноиды, защищающие кожу от вредного воздействия свободных радикалов и солнечных лучей. Яркие овощи содержат много витаминов.
Семена льна – богатые жирными кислотами и альфа-линоленовой кислотой. Достаточно регулярно добавлять несколько семян в салат либо коктейль, чтобы кожа меньше шелушилась, стала ровной и увлажненной.
Семена подсолнечника – содержат жирные масла, цинк и витамин Е, способствующие сохранению здоровья кожных клеток.
Грецкие орехи – содержит омега-3 и омега-6 жирные кислоты, предотвращающие развитие воспалительных процессов, дерматитов и прочих кожных заболеваний.
Миндаль – богат ненасыщенными жирными кислотами, антиоксидантами и витамином E, которые благоприятно воздействуют на состояние кожи.
Авокадо – содержит лютеин, зеаксантин и витамин Е, защищающие кожный покров от радиационного воздействия.
Зеленый чай – очень полезный напиток, содержащий катехины, усиливающие приток крови к кожному покрову и сохраняющие здоровый цвет лица.
Оливковое масло – содержит мононенасыщенные жирные кислоты и другие полезные соединения, предотвращающие чрезмерную сухость кожи.