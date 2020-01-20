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"Растение бессмертия": за что алоэ вера получила такое название от египтян

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"Растение бессмертия": за что алоэ вера получила такое название от египтян
13:15 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Все потому, что это растение действительно обладает удивительным набором целебных свойств.

О некоторых вы, возможно, уже слышали. Все, например, знают, что его листья надо прикладывать к раненому участку кожу в результате пореза или ожога. Но знаете ли вы о том, что самый лучший способ использовать Алоэ Вера — принимать его внутрь?

Дело в том, что это растение содержит более 200 биологически активных природных компонентов, включающих в себя полисахариды, витамины, ферменты, аминокислоты, минеральные вещества, способствующие усвоению питательных веществ.

The Journal of Environmental Science and Health также сообщает, что Алоэ Вера обладает антибактериальными, антивирусными и противогрибковыми свойствами, которые помогают иммунной системе очищать организм от токсинов и патогенных микроорганизмов.

Но это далеко не все, что она может предложить.

Кладезь "полезных ископаемых".

Это растение включает в себя огромное количество минералов. Самые полезные из них — это кальций, магний, цинк, хром, селен, натрий, железо, калий, медь и марганец. Все они вместе ускоряют метаболизм и дают нам энергию жить.

Ферменты.

Алоэ Вера содержит важные ферменты: амилазу и липазу, которые помогают организму переваривать сахар и жиры.

А еще в ней есть молекулы брадикиназы, которые подавляют в организме воспалительные процессы.

Витамины.

Удивительно, но это растение содержит еще и витамин В12, который крайне необходим для производства красных кровяных телец. И это хорошая новость, в первую очередь, для вегетарианцев, страдающих от его дефицита.

А еще Алоэ Вера — отличный источников витаминов А, С, Е, B1, B2, B3 (ниацин) и B6, а также фолиевой кислоты и холина.

Аминокислоты.

Алоэ вера содержит 20 из 22 незаменимых аминокислот, которые необходимы для человеческого тела. Кроме того, в ней есть салициловая кислота, которая борется с инородными бактериями и воспалительными процессами.

Другие возможности использования Алоэ.

Это растение — отличный выводитесь токсичных веществ из желудка, почек, селезенки, мочевого пузыря, печени и толстой кишки. Оно лечит расстройство желудка, помогает залечивать язвы и укреплять суставы. Это отличный выбор для людей, страдающих артритом.

Одно исследование показало, что сок Алоэ Вера — отличная жидкость для полоскания рта. В деле удаления зубного налета она так же эффективна, как и специальные аптечные средства. Дело в том, что их основа — хлоргексидин — содержится и в соке этого прекрасного растения.

Насморк: как правильно использовать алоэ при заболевании

Как его принимать?

Самый приемлемый и простой способ использования этого растения для здоровья — пить его сок. Его продают в магазинах здоровой пищи.

Также вы можете покупать его листья или выращивать их самостоятельно. Поскольку на вкус сок Алоэ «не очень», его можно добавлять во фруктовые напитки и смеси, которые вы пьете. 50 мл в день будет более чем достаточно!

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Питание, Здоровье, Польза, Растение, Алоэ вера.
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