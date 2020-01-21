Мятный чай улучшает память и повышает активность: исследование

Новости шоу бизнеса:Чай с мятой очень широко используется для лечения различных заболеваний.

Ученые провели исследование, в ходе которого отслеживали влияние трав и запахов на настроение и состояние памяти. Оказалось, что мятный чай оказывает благоприятное влияние на память человека.

Для эксперимента были отобраны 180 участников, которые ответили на вопросы анкеты, позволяющие провести параллель между потребляемым ими напитком и настроением. Добровольцы оценили мятный чай, ромашковый чай и горячую воду.

Через двадцать минут после чаепития участникам предложили тест, который определял особенности их когнитивных функций и мнемические особенности.

Результаты показали, что мятный чай значительно повышает настроение и улучшает познавательные функции. У добровольцев, которые пили мятный чай, отмечается улучшение памяти, а также повышается активность.

Обратный эффект показал ромашковый чай, который мешал людям сконцентрироваться на чем-либо.