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Четверг, 23.01.2020
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Врачи рассказали, кому будет полезен гранат

Врачи рассказали, кому будет полезен гранат
05:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Гранаты имеют внушительный состав питательных и полезных для здоровья веществ.

Когда женщины достигают среднего возраста, они начинают сталкиваться с симптомами менопаузы, которые могут включать потерю костной массы, депрессию, перепады настроения и снижение уровня эстрогена. Облегчить влияние этих малоприятных явлений им помогает употребление граната, пишет портал Natural News.

Защита от потери костной ткани. При достижении менопаузы у женщин резко снижается концентрация гормона эстрогена, который защищает кости. Его потеря может привести к потере костной массы и ускорению старения. В экспериментах с крысами, результаты которых опубликованном в журнале Ethnopharmacology, самкам с удаленными яичниками, страдавшим от ускоренной потери костной массы, давали экстракт гранатового сока и семян в течение двух недель. После этого минеральные потери в костях восполнились и вернулись к нормальным показателям.

Улучшение настроения. В период менопаузы женщины испытывают перепады настроения из-за гормональных изменений. Японские исследователи обнаружили, что гранат потенциально может быть использован в качестве эффективного средства для женщин с депрессивным состоянием.

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Поддержка для сердца. Смертность от ишемической болезни сердца у женщин после менопаузы в два-три раза выше, чем у женщин до менопаузы. Ряд исследований показал, что плоды граната могут по-разному поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы у женщин. В частности, благодаря им снижается уровень холестерина. Гранатовый сок содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают окисление липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), так называемого «плохого» холестерина. Окисленный холестерин может повредить слизистую оболочку артерий, что способствует развитию атеросклероза.

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