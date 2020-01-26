Какие скрытые симптомы указывают на депрессию?

1 Некоторые из ее наиболее заметных симптомов - чувство грусти, безнадежности или одиночества, легко распознать, но даже люди, у которых их нет, все еще могут испытывать депрессию. Скрытые признаки депрессии Неспособность сосредоточиться Если человек быстро теряет ход мыслей, замолкает и не может продолжать разговор, это может указывать на проблемы с концентрацией внимания и памятью, которые являются общими симптомами депрессии.

2 Гнев и раздражительность Изменения настроения, например, когда человек быстро раздражается, не редкость для людей с депрессией. Вместо того, чтобы появление грусти было их основным симптомом, они могут казаться раздражительными или злыми.

3 Усталость Исследование, опубликованное в издании "CNS Drugs", показывает, что более 90% людей с депрессией испытывают усталость. Чувство чрезмерной усталости, несмотря на достаточное количество сна, является очень распространенным симптомом. Хотя время от времени это нормально, люди с депрессией могут говорить, что они все время чувствуют усталость.

4 "Улыбающаяся депрессия" Термин "улыбающаяся депрессия" или "вынужденное счастье" - это необычный симптом, когда люди пытаются скрыть свое состояние и надеть счастливое лицо в обществе других людей. Это маска, и ее трудно удерживать, особенно людям с тяжелой депрессией.