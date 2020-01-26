Какие скрытые симптомы указывают на депрессию?

Некоторые из ее наиболее заметных симптомов - чувство грусти, безнадежности или одиночества, легко распознать, но даже люди, у которых их нет, все еще могут испытывать депрессию.
Скрытые признаки депрессии
Неспособность сосредоточиться
Если человек быстро теряет ход мыслей, замолкает и не может продолжать разговор, это может указывать на проблемы с концентрацией внимания и памятью, которые являются общими симптомами депрессии.
Гнев и раздражительность
Изменения настроения, например, когда человек быстро раздражается, не редкость для людей с депрессией. Вместо того, чтобы появление грусти было их основным симптомом, они могут казаться раздражительными или злыми.
Усталость
Исследование, опубликованное в издании "CNS Drugs", показывает, что более 90% людей с депрессией испытывают усталость. Чувство чрезмерной усталости, несмотря на достаточное количество сна, является очень распространенным симптомом. Хотя время от времени это нормально, люди с депрессией могут говорить, что они все время чувствуют усталость.
"Улыбающаяся депрессия"
Термин "улыбающаяся депрессия" или "вынужденное счастье" - это необычный симптом, когда люди пытаются скрыть свое состояние и надеть счастливое лицо в обществе других людей. Это маска, и ее трудно удерживать, особенно людям с тяжелой депрессией.
Физическая боль и расстройства здоровья
Депрессия может проявляться в физической боли, таких как боли в спине, проблемы с пищеварением, головные боли и хроническая боль. Депрессия также может увеличить риск развития артрита, диабета, болезней сердца и рака.