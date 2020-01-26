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Какие скрытые симптомы указывают на депрессию?

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Какие скрытые симптомы указывают на депрессию?
07:00 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Депрессия может остаться незамеченной во многих людях.

  • 1

    Некоторые из ее наиболее заметных симптомов - чувство грусти, безнадежности или одиночества, легко распознать, но даже люди, у которых их нет, все еще могут испытывать депрессию.

    Скрытые признаки депрессии

    Неспособность сосредоточиться

    Если человек быстро теряет ход мыслей, замолкает и не может продолжать разговор, это может указывать на проблемы с концентрацией внимания и памятью, которые являются общими симптомами депрессии.

  • 2

    Гнев и раздражительность

    Изменения настроения, например, когда человек быстро раздражается, не редкость для людей с депрессией. Вместо того, чтобы появление грусти было их основным симптомом, они могут казаться раздражительными или злыми.

  • 3

    Усталость

    Исследование, опубликованное в издании "CNS Drugs", показывает, что более 90% людей с депрессией испытывают усталость. Чувство чрезмерной усталости, несмотря на достаточное количество сна, является очень распространенным симптомом. Хотя время от времени это нормально, люди с депрессией могут говорить, что они все время чувствуют усталость.

  • 4

    "Улыбающаяся депрессия"

    Термин "улыбающаяся депрессия" или "вынужденное счастье" - это необычный симптом, когда люди пытаются скрыть свое состояние и надеть счастливое лицо в обществе других людей. Это маска, и ее трудно удерживать, особенно людям с тяжелой депрессией.

  • 5

    Физическая боль и расстройства здоровья

    Депрессия может проявляться в физической боли, таких как боли в спине, проблемы с пищеварением, головные боли и хроническая боль. Депрессия также может увеличить риск развития артрита, диабета, болезней сердца и рака.

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