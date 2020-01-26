Новости шоу бизнеса:Исследование показало, что негативно влияющий на гормональную систему химикат всё ещё содержится в 40% консервированной пищи.

Консервированные продукты всё ещё содержат бисфенол-А (ВРА) - химическое вещество, связанное с серьезными проблемами для здоровья. Он был обнаружен в 40% пищевых консервов, хотя его использование уже давно запретили в детских продуктах питания и в пластиковых бутылках для воды из-за токсического воздействия на организм. Данная субстанция связана с целым рядом проблем со здоровьем, включая рак, родовые дефекты, диабет, ожирение, мужское бесплодие и эндометриоз.

Использующийся в упаковках из пластика ингредиент негативно влияет на гормональную систему, поскольку вызывает рост груди у мужчин. В новом отчете экспертов Center for Environmental Health США говорится о том, что люди с низким достатком находятся в группе особого риска, поскольку более половины всех низкокачественных с точки зрения содержания консервов продаются в дешевых "долларовых" продовольственных магазинах.

Исследователи провели через лабораторный анализ более 250 пищевых консервов из супермаркетов и долларовых магазинов в 11 штатах. Выяснилось, что почти 40% консервов содержат этот химикат. Несмотря на столь тревожный результат, данное число является достижением, поскольку аналогичный анализ два года назад показал наличие ВРА в 67% консервированной пищи. Но и 40% представляют опасность для здоровья населения. Ученые подчеркивают, что количество бисфенола-А в продуктах питания необходимо свести до нуля.

Исследователи заявили, что во многих областях Америки так называемые долларовые магазины являются единственным местом, где люди приобретают все продукты питания, включая фрукты и овощи. Бисфенол был обнаружен российскими химиками в 1891 году, он использовался при изготовлении пластика с 1957 года. Опасность бисфенола-А заключается в том, что он повторяет действие женского гормона эстрогена. Вещество проникает в организм через пищу, которая хранилась в содержащих ВРА упаковках. Он проникает в организм даже через дыхание с домашней пылью.