Советы психологов: как сохранить спокойствие при любом конфликте

Новости шоу бизнеса:Каждого хоть раз в жизни выводили с равновесия необоснованные оскорбления и обвинения собеседника. Но психологи убеждают подумать что это он говорит про самого себя, улыбнуться и промолчать.

Конфликт на работе

Этот совет удачно применять в различных сферах коммуникации. Например, при возникновении конфликтов на работе, если коллега вместо конструктивного решения производственного вопроса начинает переходить на личности и личностные характеристики. Как правило, так поступают люди, которые помнят унижения, которыми они когда-то подвергались, и сейчас хотят их упредить.

Если вы понимаете действия манипулятора, то ваша задача – не ввязаться в конфликт. Отложите разговор, дайте понять, что вы готовы подождать, пока собеседник успокоится и сможет конструктивно провести разговор. Главное, не проглотите "приманку", которую он вам приготовил.

Конфликт в семье

Разногласия в паре могут начаться после того, как букетно-конфетный период закончился, "полуслепая" влюбленность прошла, и партнер предстал во всей красе своих черт характера – отрицательных и положительных. Здесь важно понять, что каждый пришел со своим жизненным опытом, поэтому ваша задача - найти общие точки соприкосновения, если семья важна для обоих.

Если вспомнить, что наши партнеры – это отражение наших черт характера, то лучший вариант заключается в том, чтобы отследить негатив у себя и начать изменяться. А потом и партнер подтянется, у него просто не будет другого выхода.

Вы согласны с такими рекомендациями или все-таки сопротивление возникло? Если вы можете предложить свои варианты решения конфликтов, то мы готовы выслушать. Напишите их в комментариях, пожалуйста.