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Улучшает работу иммунной системы и не только: чем полезен сыр

Улучшает работу иммунной системы и не только: чем полезен сыр
17:59 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Полезные свойства сыра во многом объясняются его пищевой ценностью.

Сыр не считается диетическим продуктом, ведь он достаточно жирный. Но в нём содержится спермидин – вещество, которое предупреждает развитие фиброза печени и гепатоцеллюлярной карциномы – двух самых распространенных видов рака печени.

Ученые также выяснили, что сыр улучшает работу иммунной системы. Небольшой кусок сыра хорошо влияет на работу иммунной системы у пожилых людей. При условии, что они употребляют сыр регулярно.

Также исследователи доказали так называемый "французский парадокс". Из-за большого количества сыров в рационе французов, представители этого народа живут долго и меньше болеют, а также реже страдают болезнями сердца. Поэтому сыр влияет на долголетие и здоровую жизнь.

Ученые американской Академии общей стоматологии в 2013 году заявили, что сыр помогает сохранить зубы. Сыр создает защитную плёнку вокруг эмали и таким образом защищает зубы от повреждений и порчи.

Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день

Эксперименты показали, что если уменьшить ежедневное количество калорий и увеличить потребление сыра, йогурта и нежирного молока, то это помогает человеку худеть быстрее. В частности речь идёт о жировые отложениях на животе.

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Питание, Здоровье, Сыр, Польза.
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