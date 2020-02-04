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Как поднять низкий гемоглобин: фрукты, которые помогут

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Как поднять низкий гемоглобин: фрукты, которые помогут
22:18 Сегодня Телеграф formulazdorovya.com

Новости шоу бизнеса:В рацион нужно включать плоды, богатые микроэлементами. В частности, в их составе должно присутствовать железо.

  • 1

    Гранаты.

    Это уникальные плоды, обладающие рядом полезных свойств. Гранат - это фрукт, повышающий гемоглобин в крови, укрепляющий иммунную систему и нормализующий общий тонус. В его составе имеются антоцианы. Это особые вещества, способствующие кроветворению. После употребления граната жидкая соединительная ткань обогащается кислородом, а клетки организма - питательными компонентами. Закономерным результатом является повышение уровня гемоглобина.

  • 2

    Яблоки.

    В 100 г содержится 2,2 мг железа. Врачи рекомендуют употреблять яблоки в сушеном виде. Это обусловлено тем, что в 100 г сухофруктов содержится почти в 3 раза больше железа. Если необходимо нормализовать уровень гемоглобина, нужно ежедневно съедать по 2 яблока. При этом отдавать предпочтение рекомендуется сортам, срез которых быстро темнеет на воздухе. Такие плоды считаются самыми полезными для крови.

  • 3

    Бананы.

    Содержат всего 0,2 мг железа. Но они богаты фолиевой кислотой, которая отвечает за хорошее усвоение микроэлемента организмом. Без поступления витамина В6 не запускается процесс синтеза железа до гемоглобина. В этом случае микроэлемент выводится из организма с каловыми массами. В связи с этим всем лицам, интересующимся тем, какие фрукты повышают гемоглобин, необходимо знать, что для усвоения железа необходима фолиевая кислота (витамин В6).

  • 4

    Грейпфрут.

    Данный фрукт является лидером по содержанию витамина С. На фоне частого употребления грейпфрута значительно ускоряется метаболизм и намного лучше усваивается железо. В результате у человека в сжатые сроки повышается уровень гемоглобина и исчезают неприятные симптомы.

  • 5

    Персики.

    В сушеном виде содержат большое количество железа - 3 мг. Важно помнить, что микроэлемент - главное сырье для синтеза гемоглобина. Если ежедневно употреблять персики, уже через несколько дней показатель органического белка в крови может возрасти на 10 единиц.

  • 6

    Абрикосы.

    Данным плодам рекомендуется отдавать предпочтение женщинам, которым важно знать, какие фрукты повышают гемоглобин при беременности. Любые растительные продукты являются потенциальными аллергенами, однако после употребления абрикосов вероятность развития нежелательной реакции минимальна. При этом фрукт содержит 2,6 мг железа. Рекордное количество микроэлемента обнаружено в сушеных плодах - до 12 мг (на каждые 100 г продукта).

  • 7

    Груши.

    В свежем виде содержат до 2,5 мг сырья для синтеза гемоглобина. При этом сушеные плоды считаются более полезными для кровеносной системы. В 100 г сухофруктов содержится 12-13 мг железа. В зимний период рекомендуется употреблять консервированные груши, а также мармелад, повидло и компот на их основе.

  • 8

    Сливы.

    Врачи рекомендуют съедать по несколько свежих плодов ежедневно. В сливах содержится порядка 2 мг железа. Как и большинство фруктов, количество микроэлемента гораздо больше в сушеных плодах (черносливе) - до 13 мг. Но последние отличаются высокой калорийностью.

Как повысить гемоглобин без лекарств: несколько необычных способов

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Питание, Здоровье, Продукты, Фрукты, Польза, Гемоглобин, Низкий гемоглобин.
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