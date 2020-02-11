Эксперты определили безопасное количество имбиря

Новости шоу бизнеса:Женщинам рекомендуется исключать имбирь из своего рациона во время беременности.

Имбирь является самым популярным клубнем для борьбы с простудой, но немецкие медики предупреждают: слишком много имбиря может вызывать побочные эффекты. Эксперты назвали и опасное для здоровья количество имбиря.

Многие люди при первых симптомах болезни начинают старательно пить чай с имбирем. И действительно, имбирь обладает природными лечебными свойствами и может улучшать пищеварение, укреплять иммунную систему.

Тем не менее, следует соблюдать осторожность при дозировании: суточная доза не должна превышать от двух до максимум четырех граммов, констатируют специалисты. Лекарственное растение может помочь при многих недугах, но, как и другие продукты, должно употребляться в умеренных количествах, напомнили они.

Проблемы с желудком. Из-за слишком большого имбиря может возникать изжога. Имбирный чай после еды может уменьшать вздутие живота и стимулировать пищеварение, но также и побуждает пищеварительную систему вырабатывать больше желудочной кислоты. Людям, склонным к изжоге, следует выпивать лишь несколько глотков напитков с имбирем.

Разжижение крови. Те, кому предстоит хирургическая операция, или те, кому она была выполнена, должны воздержаться от потребления имбиря. Лекарственное растение обладает разжижающим кровь эффектом. Это может иметь опасные последствия в связи с операциями. Кроме того, имбирь может усилить менструальные спазмы. Женщинам рекомендуется исключать имбирь из своего рациона во время беременности.