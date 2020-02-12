Арахис: "плюсы" и "минусы" ореха

Новости шоу бизнеса:Ученые уверенны, что все орехи полезны. Но каждый вид имеет разный состав, поэтому и пользу приносит по-своему.

Арахис богат полифенолами – это особые вещества, который действуют как антиоксиданты, а также способствуют восстановлению клеток. То есть, орешки помогут продлить молодость и очистить организм от свободных радикалов. В арахисе много белка, полиненасыщенных кислот и полезных жиров. Витаминов и минералов в орешках много, но больше всего – витаминов группы В и Е. Арахис способствует укреплению нервной системы, мышц и прекрасный источник энергии. Из орешков делают молочко, которое помогает людям, страдающим от множества болезней желудочно-кишечного тракта.

Употреблять арахис лучше всего в сыром или обжаренном без масла виде. На соленые орешки лучше не налегать – кроме большого количества соли, в них добавляют "приправы" препятствующие отсырению и консерванты, которые сведут на нет всю пользу от арахиса.

Кроме большой пользы, арахис таит и много опасностей – в нем 11 веществ-аллергенов. Алергия на арахис очень распространена. Причем, в некоторых случаях аллергия может проявиться внезапно, хотя раньше ее не было. Это обычно бывает связано с развитием какого-либо сопутствующего заболевания. Также вещества, содержащиеся в арахисе, сгущают кровь, повышая риск образования тромбов, и могут способствовать воспалительным процессам суставов.

Еще один минус арахиса – его высокая калорийность. В ста граммах содержится 622 ккал, то есть около трети дневной нормы для человека среднего телосложения. Поэтому тем, кто придерживается низкокалорийной диеты, лучше отказаться от арахиса или кушать его только маленькими порциями.