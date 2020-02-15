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Этот вид чая помогает в борьбе с лишним весом

Этот вид чая помогает в борьбе с лишним весом
10:16 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чай помогает выводить из организма шлаки.

Специалисты решили провести исследования и выяснилось, что обычный зеленый чай положительно влияет на вашу фигуру, противостоя ожирению.

Подобные результаты были оглашены специалистами из Пенсильванского Университета. В зеленом чае находится вещество, которое увеличивает способность вашего организма к сжиганию и переработке жиров, а также не позволяет усваиваться липидам.

Именно благодаря напитку, эти вещества с легкостью выходят из организма. К данному выводу американские ученые пришли после исследований, которые проводились на лабораторных мышах.

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Специалисты поделили все количество мышей на две группы, которые сидели на высококалорийной диете. Первые подопытные дополнительно получали полезное вещество через зеленый чай, а другие только через жирную пищу.

По результатам исследования оказалось, что первые мыши заметно скинули в весе, в отличии от вторых. Чтобы достичь подобных результатов, ученые советуют людям ежедневно выпивать по 7-10 кружек свежезаваренного зеленого чая. Если выпивать по четыре-шесть, то вещество сможет просто поддерживать вашу фигуру в норме.

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Здоровье, Ожирение, Чай, Зеленый чай, Полезные свойства.
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