Этот вид чая помогает в борьбе с лишним весом

Новости шоу бизнеса:Чай помогает выводить из организма шлаки.

Специалисты решили провести исследования и выяснилось, что обычный зеленый чай положительно влияет на вашу фигуру, противостоя ожирению.

Подобные результаты были оглашены специалистами из Пенсильванского Университета. В зеленом чае находится вещество, которое увеличивает способность вашего организма к сжиганию и переработке жиров, а также не позволяет усваиваться липидам.

Именно благодаря напитку, эти вещества с легкостью выходят из организма. К данному выводу американские ученые пришли после исследований, которые проводились на лабораторных мышах.

Специалисты поделили все количество мышей на две группы, которые сидели на высококалорийной диете. Первые подопытные дополнительно получали полезное вещество через зеленый чай, а другие только через жирную пищу.

По результатам исследования оказалось, что первые мыши заметно скинули в весе, в отличии от вторых. Чтобы достичь подобных результатов, ученые советуют людям ежедневно выпивать по 7-10 кружек свежезаваренного зеленого чая. Если выпивать по четыре-шесть, то вещество сможет просто поддерживать вашу фигуру в норме.