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Будьте здоровы! 7 целительных специй

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Будьте здоровы! 7 целительных специй
03:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Добавьте красок в ваш рацион при помощи трав, специй, приправ, оказывающих положительное влияние как на здоровье, так и на вкус вашего обеденного стола.

  • 1

    Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, очищение артерий, эти приправы на каждый день добавят щепотку здоровья в ваш завтрак, обед и ужин.

    Перец чили

    Добавьте жару в ваше блюдо, приправив его перцом чили. Выбирайте особо острые сорта, в которых содержится максимальное количество капсаицина. Капсаицин - ингредиент, дающий растению пряность, а так же содержащий лечебные свойства, такие как ослабление боли, борьба с раком предстательной железы, заживление язв. Если вы готовы испробовать самый ядрёный перец из всех существующих, выберите Хабанеро или Шотландский боннет. Из более щадящих сортов, выберите халапеньо, испанский пиментов или черри.

  • 2

    Корица

    Мы все любим корицу в пирогах, булочках, начинке с корицей и сахаром, но есть способы, позволяющие извлечь большую пользу из этой приправы. Корицу можно добавлять в овсяную кашу, арахисовое масло (для салата, к примеру), посыпать на сладкий картофель или морковь. Придавая разогревающий эффект и аромат, корица так же помогает сохранить ваши артерии здоровыми, держать под контролем уровень сахара и холестерина в крови.

  • 3

    Куркума

    Ярко-оранжевая куркума происходит из того же семейства, что и имбирь - обе приправы обладают противовоспалительным действием (а так же предотвращают развитие некоторых видов рака).

  • 4

    Петрушка

    К сожалению, многие пренебрегают такой приправой, как петрушка, желая оставить сервированную порцию незамеченной (возможно, отпугивает так же специфический запах изо рта, который оставляет эта приправа). Но эта зелень известна своими целебными свойствами ещё со времён Древних Римлян, по сей день сторонники петрушки утверждают о её пользе при камнях в почках и защите от новообразований в артериях.

  • 5

    Чеснок

    Любите вы чеснок или нет, вы не можете отрицать его полезных свойств: являясь ведущим компонентом многих натуральных средств и традиционной медицины, чеснок обладает противогрибковым, антибактериальным, противовирусным эффектом, а некоторые исследования показывают, что он так же предотвращает образование тромбов в крови.

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