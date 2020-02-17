Будьте здоровы! 7 целительных специй

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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, очищение артерий, эти приправы на каждый день добавят щепотку здоровья в ваш завтрак, обед и ужин.

Перец чили

Добавьте жару в ваше блюдо, приправив его перцом чили. Выбирайте особо острые сорта, в которых содержится максимальное количество капсаицина. Капсаицин - ингредиент, дающий растению пряность, а так же содержащий лечебные свойства, такие как ослабление боли, борьба с раком предстательной железы, заживление язв. Если вы готовы испробовать самый ядрёный перец из всех существующих, выберите Хабанеро или Шотландский боннет. Из более щадящих сортов, выберите халапеньо, испанский пиментов или черри.