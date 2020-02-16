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Творит чудеса: "волшебные" свойства перца чили

Творит чудеса: "волшебные" свойства перца чили
22:12 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Недавние исследования показывают, что капсаицин, соединение в перце чили, уменьшает прогрессирование рака легких.

Результаты, представленные на ежегодном собрании по экспериментальной биологии в 2019 году во Флориде, показали, что перец чили может бороться метастазированием, когда рак распространяется на другие части тела.

"Рак легких метастазируют во вторичные области - мозг, печень, кости, что затрудняет лечение", - говорится в заявлении ведущего автора Джейми Фридмана. - Исследование показывает, что природное соединение капсаицин из перца чили может представлять собой новую терапию для борьбы с метастазированием у пациентов с раком легких".

Ученые из Университета им. Маршалла изучили эффективность капсаицина в трех культивируемых линиях немелкоклеточных клеток рака человека. Они отметили, что он сумел подавить первую стадию метастазирования, называемую "вторжение".

Авторы провели испытание на животных: кормили лабораторных мышей с раком легкого рационом, обогащенным перцем чили. Результаты: наблюдалось гораздо меньшие площади метастатических раковых клеток по сравнению с мышами, которые не получали лечение капсаицином.

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Дальнейшие эксперименты показали, что это соединение замедляет метастазирование, ингибируя активацию белка Src. Этот белок необходим в передаче сигналов, для контроля выживания, пролиферации и смертности клеток.

"Мы надеемся, что капсаицин будут использоваться в сочетании с другими химиотерапевтическими средствами для лечения", - сказал Фридман. - Использование клинически потребует преодоления неприятных побочных эффектов - раздражение желудочно-кишечного тракта, спазмы желудка и жжение".

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Питание, Здоровье, Капсаицин, Перец чили.
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