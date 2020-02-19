Не только алкоголем: чем нельзя запивать лекарства

Новости шоу бизнеса:Все знают, что не стоит принимать лекарства с алкоголем. Есть и другие напитки, неподходящие для этого.

Жидкость, которой запивается лекарство, играет большую роль. Поскольку неподходящий напиток влияет на эффективность таблеток или приводит к проблемам со здоровьем. Эксперты из Федеральной ассоциации фармацевтической промышленности (Германия) рассказали, каких напитков стоит избегать.

Алкоголь

"Будь то усиление действия, слабость, отсутствие эффекта, учащенное сердцебиение, головокружение или тошнота: алкоголь делает лекарства непредсказуемыми", - говорит Томас Брюкнер, фармацевт.

Молоко

В отличие от алкоголя, молоко "невинно" и полезно для здоровья. Но молоко входит в список запрещенных напитков. Особенно благодаря содержащемуся в нем кальцию. То, что полезно для организма, в большинстве случаев не сочетается с приемом лекарств.

Кальций в молоке может образовывать плохо растворимое соединение вместе с активными ингредиентами. С антибиотиками, например.

Результат: организм не может усваивать активное вещество, выводит его из организма. Препарат работает хуже или не работает совсем.

Кофе и чай

В кофе и чае содержится кофеин, он обладает бодрящим эффектом. Стимулируя активность нервной системы, кофеин приводит к нежелательному взаимодействию с лекарствами.

Результат: тревожность, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления.

Грейпфрутовый сок

Он содержит фуранокумарины и флавоноиды. Эти фитонутриенты полезны для здоровья, но сочетаются с лекарствами.

"Они блокируют фермент в организме, который расщепляет лекарственные препараты".