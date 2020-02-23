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Цвет глаз и здоровые: есть ли между ними связь

Цвет глаз и здоровые: есть ли между ними связь
13:49 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые выяснили, как цвет глаз и здоровые: есть ли между ними связь.

Научные исследования доказывают, что между цветом глаз и физическим здоровьем существует некоторая зависимость.

Исследователи из Университета Питтсбурга установили, что у обладателей светлых глаз выше болевой порог, чем у темноглазых. Особенно это касается голубоглазых женщин. Также у светлоглазых людей выше риск меланомы, зато у них реже развиваются витилиго и катаракта. У обладателей темных глаз — обратная картина. Поэтому летом им особенно важно носить хорошие солнечные очки.

Цвет глаз связан и с восприимчивостью к алкоголю. Люди с карими и черными глазами быстрее хмелеют, но при этом устойчивы к зависимости от него. А вот обладатели голубых, синих, серых и зеленых глаз могут выпить больше спиртных напитков, но при этом чаще страдают алкоголизмом.

Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз

Интересно, что у кареглазых людей реакция быстрее, чем у голубоглазых, поэтому они чаще добиваются высоких результатов в спортивных состязаниях. Зато обладатели светлых глаз более хладнокровны и способны принимать объективные решения.

Внезапное изменение привычного оттенка глаз должно вас насторожить. Это может быть симптомом как аллергии, так и более серьезных заболеваний.

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Здоровье, Глаза, Зрение.
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