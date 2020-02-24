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Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови

Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
19:30 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Как с помощью народных средств можно понизить сахар в крови.

Есть целебный рецепт на основе молока и настойки прополиса. Необходимо в течение 10 дней перед сном выпивать по половине стакана теплого молока с добавлением 15 капель настойки прополиса. Такой курс можно проводить два раза в год.

Второй рецепт на основе кефира и корицы. В течение двух недель утром за полчаса до еды нужно выпивать по стакану кефира с добавление одной чайной ложки молотой корицы.

Еще один рецепт для нормализации сахара в крови — овсяный отвар. Одну столовую ложку зерен овса нужно залить стаканом воды, довести до кипения и варить на среднем огне в течение 15 минут. Отвар процедить и остудить, разделить на три приема и выпить в течение дня.

Регулярные прием чая из листьев черной смородины также нормализует уровень сахара в крови. Нужно горсть высушенных листьев черной смородины залить кипятком и подождать, пока он немного остынет.

Эффективно действует отвар листьев черники. Одну столовую ложку измельченных черничных листочков заливают двумя стаканами кипятка, доводят до кипения и дают настояться в течение нескольких часов. Принимать целебный отвар следует по половине стакана за полчаса до еды.

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Научные исследования подтвердили способность цикория эффективно снижать уровень сахара в крови, поэтому будет целесообразно ввести в свой рацион напиток цикория.

Обратите внимание на то, что помимо использования средств народной медицины, необходимо придерживаться принципов правильного питания — отказаться от мучного, сладкого, жирного и соленого. Введите в свой рацион как можно больше специй и бобовых культур, они зарекомендовали себя в качестве отличного средства для снижения уровня сахара в крови.

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Здоровье, Сахар в крови, Народные методы, Как снизить сахар в крови.
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