Какие дозы спиртных напитков не причинят вреда вашему здоровью? Ответ экспертов

Новости шоу бизнеса:Злоупотребление алкоголем причиняет существенный вред здоровью людей.

В процессе празднования знаменательных дат: Новый год, 8-е Марта, день рождения и др. – люди употребляют количество алкогольных напитков, зачастую приводящих к серьёзным отравлениям. Немецкие специалисты определили, какие дозы спиртных напитков не причинят существенного вреда вашему здоровью.

Как показали исследования, приём больших доз алкоголя негативно влияет на усвоение полезных веществ организмом. Регулярное употребление спиртных напитков приводит к развитию ряда побочных эффектов, несущих угрозу как здоровью человека, так и его жизни. Самыми опасными заболеваниями, связанными с употреблением алкоголя медики называют цирроз печени, рак печени, панкреатит, проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Основным вредным веществом, образующемся в процессе распада алкоголя в организме является ацетальдегид. Именно это соединение наносит непоправимый вред генетике человека, вызывая токсическое отравление организма.

В преддверии больших праздников, немецкие эксперты рекомендуют быть особенно внимательными к своему здоровью. Для мужчин определена доза алкоголя, наносящая наименьший вред организму. Она составляет 24 грамма чистого алкоголя. В перерасчёте на другие напитки, эта доза равна двум бутылкам пива, или 250 граммам вина.

Для женщин оптимальной дозой употребления алкоголя, по мнению специалистов, является 12 грамм чистого алкоголя, что равнозначно одной бутылке пива (0,3 л), или не большому бокалу вина (около 170 г).