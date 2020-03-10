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Вторник, 10.03.2020
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Врачи рассказали, какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета

Врачи рассказали, какой сок поможет избавиться от ожирения и диабета
03:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Ученые провели эксперимент, который доказал, что справиться с лишними килограммами и снизить риск развития диабета поможет сок из апельсинов.

Специалисты говорят, что ежедневно нужно употреблять два стакана апельсинового сока, потому что он обладает полезными свойствами.

В этом напитке содержатся сильные антиоксиданты, которые укрепляют иммунитет, помогают предотвратить наиболее распространенные заболевания сердечно-сосудистой системы, а также улучшают пищеварение и поддерживают работу нервной системы.

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Помимо этого, ученые провели эксперимент на лабораторных грызунах и доказали, что апельсиновый сок способствует похудению. Дело в том, что цитрусовые содержит нобилетин - флавоноид, обладающий противовоспалительным и противоопухольным действием. Эта молекула помогает эффективнее избавиться от лишних килограмм. Также этот напиток понижает уровень резистентности к жирам и инсулину.

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Все по теме:

Ожирение, Диабет, Апельсиновый сок, Сок, Полезные соки, Польза апельсинового сока, Свойства апельсинового сока.
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