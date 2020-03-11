Врачи рассказали, можно ли ходить в сауну с больным сердцем или простудой

Новости шоу бизнеса:Если тело чрезмерно нагревается, избыточное тепло передается через кровь в сосуды кожи, которые затем выделяют тепло в воздух.

Вы должны обсудить с лечащим врачом или кардиологом заранее, как долго и при каких температурах разрешено находиться в сауне или бане. Причина этого — сердце и кровообращение всегда стараются поддерживать температуру тела на уровне 37 градусов», — объясняют эксперты Немецкого фонда сердца для Fit For Fan.

Сауна означать стресс?

Означает тяжелую работу для сердца. Здоровые люди легко и с удовольствием переносят сауну, но она тяжела для больного, ослабленного сердца.

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями не следует усердствовать, то есть находитесь долго. Второе правило: обойтись без холодного душа или прохладного бассейна. Кровяное давление значительно возрастает — «седечникам» лучше медленно остывать после сауны. Вариант — теплый душ.

Простуда

Еще заблуждение — при простуде нужно ходить в баню «прогреваться». Вирусы любят высокие температуры, поэтому убить их с помощью подобных процедур не получится. Если вы заболели, полезно соблюдать постельный режим, а при угасании симптомов гулять на свежем воздухе.