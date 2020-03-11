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Обнаружены полезные свойства фундука для организма

Обнаружены полезные свойства фундука для организма
01:26 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:В рационе человека орехи должны занимать почетное место.

Каждый из видов орехов обладает своими уникальными свойствами, которые поддерживают здоровье всего организма. В чем же польза фундука?

В первую очередь, лесной орех является ценным источником альфа-токоферола (разновидность витамина Е), который снижает риск появления рака мочевого пузыря более чем на 50%. Также фундук богат на марганец - химический элемент, который работает в организме как антиоксидант, защищая клетки от вредного воздействия.

Лесной орех очень полезен для сердца, его регулярное употребление снижает уровень "плохого" холестерина в крови, поэтому он предотвращает проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Помимо этого, фундук положительно влияет на работу пищеварения, так как является богатым источником пищевых волокон. Этот орех стимулирует обменные процессы углеводов и белков, а также способствует правильному усвоению пищи.

Эксперты говорят, что лесные орехи также обеспечивают организму правильную дозу альфа-линоленовой кислоты и омега-3 жирных кислот. Эти ценные питательные вещества, наряду с витаминами группы В, играют очень важную роль в предотвращении и облегчении различных психических расстройств, включая тревогу, стресс, депрессию и даже шизофрению.

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Этот вид орехов богат на многие питательные вещества, включая минералы, такие как кальций, калий, марганец и магний. Все они необходимы для обеспечения бесперебойного кровотока в организме.

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