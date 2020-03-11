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Глаза – это зеркало души: 10 советов о том, как сохранить свое зрение

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Глаза – это зеркало души: 10 советов о том, как сохранить свое зрение
22:27 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В повседневной жизни так много аспектов, которые могут негативно сказываться на зрении, и очень важно минимизировать их влияние на наше здоровье.

  • 1

    Действие ультрафиолета.

    В солнечные дни всегда надевайте шляпу или солнечные очки, чтобы защитить глаза от ультрафиолета. Подставляя глаза под действие УФ лучей, вы рискуете повредить сетчатку и повысить риск развития катаракты. Кроме того, есть риск получить рак кожи на веках. Долгое воздействие ультрафиолета на глаза может привести к ожогу роговицы, из-за чего глаза могут болеть, плохо видеть и слезиться.

  • 2

    Злоупотребление сосудосуживающими каплями для глаз.

    Возможно, эти капли визуально делают ваши глаза более привлекательными, поскольку исчезает краснота, однако этот эффект недолговечен. Обычно такие капли просто сужают кровеносные сосуды, но не устраняют причину воспалительного процесса, который может вернуться довольно быстро и остаться надолго.

  • 3

    Неправильное лечение сухости глаз.

    Многие современные люди страдают от сухости глаз, которое становится следствием многочасовой работы за компьютером или долгого нахождения в помещении, воздух в котором иссушен центральным отоплением. Решить проблему сухости глаз можно с помощью капель. Однако глазные капли сегмента масс-маркет включают в свой состав консерванты, и их постоянное применение может привести к раздражению. Наилучшая (но и наиболее дорогая) альтернатива – искусственные слезы, особенно для тех, кому нужно смачивать глаза более четырех раз в день.

  • 4

    Слишком много времени перед монитором.

    Моргание помогает распределить жидкость по глазу. Но когда ваше внимание приковано к монитору, вы моргаете реже. Подсчитано, что в среднем взрослый человек моргает около 25-30 раз в минуту. Врачи рекомендуют моргать не менее 12-15 раз в минуту, но когда вы у компьютера – вы моргаете значительно реже. А когда жидкость с оболочки глаза постепенно испаряется, появляется ощущение, будто в глаза насыпали песка, и они быстрее устают. То же самое происходит, когда вы долго читаете электронную книгу на небольшом носителе. Не забывайте время от времени отрывать глаза от монитора/книги и смотреть на какой-нибудь предмет вдалеке.

  • 5

    Легкомысленность в отношении контактных линз.

    Обязательно используйте специальные растворы для очистки контактных линз и никогда не промывайте их водой или слюнями. Кроме того, многие офтальмологи рекомендуют снимать линзы каждый день. Также не стоит носить их в ванной, душе, бассейне или на море. Чтобы ваши глаза получали достаточно кислорода, не стоит спать в контактных линзах. Заказывая контактные линзы, сначала посоветуйтесь с офтальмологом, иначе рискуете получить глазную инфекцию.

  • 6

    Привычка не снимать макияж перед сном.

    Очень важно ежедневно смывать всю косметику (особенно, вокруг глаз). Желательно делать это сразу по приходу домой, чтобы кожа дышала, ведь любая косметика, даже самая качественная, забивает поры. Не смыв макияж перед сном, вы не только вредите коже лица, но также подвергаете свои глаза риску занесения инфекции.

  • 7

    Отсутствие привычки носить защитные очки.

    Надевать защитные очки стоит не только во время плавания в хлорной воде. Глаза – наиболее уязвимое место, можно очень легко остаться без зрения. Поэтому защитные очки обязательно входят в экипировку рабочих, в особенности тех, кто обрабатывает детали механическим способом. Но также рекомендуется носить защиту для глаз даже дома, особенно при выполнении потенциально опасных дел: ремонт, перестановка мебели, приготовление пищи, садово-огородные работы. Попадание строительного мусора, пыли, горячего пара, земли, насекомых, ветвей деревьев может травмировать глаза и в тяжелых случаях лишить драгоценного зрения.

  • 8

    Курение.

    Курение вредит зрению. Оно повышает риск развития катаракты, т.к. препятствует способности организма поставлять питательные вещества и кислород в ткани глаз.

  • 9

    Нерегулярные визиты к окулисту.

    Рекомендуется регулярно ходить к специалисту, особенно если у вас проблемы с высоким кровяным давлением или диабет. Если не лечить диабет, он может привести к слепоте.

  • 10

    Игнорирование симптомов

    Не думайте, что красные глаза, повышенная чувствительность к свету, боль или затуманенность зрения, пройдут сами собой. Все это может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, а потому игнорировать эти симптомы нельзя ни в коем случае. Сходите-ка к окулисту, чтобы проверить зрение.

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Здоровье, Глаза, Зрение, Окулист.
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