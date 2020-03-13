Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения

1 Витамин А (ретинол) Ретинол – главный витамин для зрения, так как входит в состав родопсина – компонента светочувствительных клеток (палочек), отвечающих за ночное зрение.Особенно важен при возрастных изменениях, когда функция сетчатки глаза нарушается. Также он помогает размножению и дифференциации клеток. Продукты, в которых содержится: Печень морских рыб; морковь; черника; овощи и фрукты оранжевого цвета (апельсины, мандарины, перец).

2 Витамин С (аскорбиновая кислота) Укрепляет стенки сосудов. Если тонус стенок будет слабым, то все закончится кровоизлиянием. Улучшение кровообращения напрямую связано с качественной трофикой глазного яблока. С помощью витамина С можно избежать катаракты. Витамин С содержится практически во всех продуктах питания. Больше всего его в квашенной капусте, луке и цитрусовых.

3 Витамин Е (токоферол) Снижает вероятность заболевания роговицы, защищает глаз от воздействия ультрафиолетового излучения, а также укрепляет клеточные мембраны. Витамин Е еще больше активизирует ретинол. Наибольшее количество этого витамина содержится в подсолнечном и оливковом маслах.

4 Тиамин (витамин В1) При его нехватке развивается глаукома – повреждение зрительного нерва, ухудшается зрительная функция, возможна слепота. Также он ответственный за передачу нервных импульсов в мозге, поэтому гиповитаминоз вызывает раздражительность и ухудшение мышления. В1 необходим для синтеза фермента, который снижает внутриглазное давление. Продукты, в которых содержится: Орехи; крупы (пшеница, рожь, овес, гречка); фасоль; брокколи; пивные дрожжи; хлеб.

5 Рибофлавин (витамин В2) Отвечает за запас глутатиона в хрусталике глаза. Глутатион предотвращает возрастные изменения. При его нехватке наблюдается сухость глаз, воспаление, конъюнктивит, жжение. Также он обеспечивает дыхание клеток. Продукты, в которых содержится: Зелень; пшеница; брокколи; сыр; желтки.

6 Витамин В3 (ниацин) Используется для профилактики глаукомы, а также для омоложения клеток. Устраняет нарушения кровообращения глаза. При дефиците витамина В3 возможно повышение внутриглазного давления. Продукты, в которых содержится: Печень; индюшатина; брокколи; кисломолочные продукты; грибы.

7 Витамин В6 (пиридоксин) Нормализует работу нервной системы, устраняя сонливость, раздражительность и нервные тики, в том числе и дергающийся глаз. Участвует в процессах обмена веществ, повышает иммунитет, участвует в синтезе антител. Где содержится: Картофель; бобовые; крупы.