Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения

Витамин А (ретинол)
Ретинол – главный витамин для зрения, так как входит в состав родопсина – компонента светочувствительных клеток (палочек), отвечающих за ночное зрение.Особенно важен при возрастных изменениях, когда функция сетчатки глаза нарушается. Также он помогает размножению и дифференциации клеток.
Продукты, в которых содержится: Печень морских рыб; морковь; черника; овощи и фрукты оранжевого цвета (апельсины, мандарины, перец).
Витамин С (аскорбиновая кислота)
Укрепляет стенки сосудов. Если тонус стенок будет слабым, то все закончится кровоизлиянием. Улучшение кровообращения напрямую связано с качественной трофикой глазного яблока. С помощью витамина С можно избежать катаракты.
Витамин С содержится практически во всех продуктах питания. Больше всего его в квашенной капусте, луке и цитрусовых.
Витамин Е (токоферол)
Снижает вероятность заболевания роговицы, защищает глаз от воздействия ультрафиолетового излучения, а также укрепляет клеточные мембраны. Витамин Е еще больше активизирует ретинол.
Наибольшее количество этого витамина содержится в подсолнечном и оливковом маслах.
Тиамин (витамин В1)
При его нехватке развивается глаукома – повреждение зрительного нерва, ухудшается зрительная функция, возможна слепота. Также он ответственный за передачу нервных импульсов в мозге, поэтому гиповитаминоз вызывает раздражительность и ухудшение мышления. В1 необходим для синтеза фермента, который снижает внутриглазное давление.
Продукты, в которых содержится: Орехи; крупы (пшеница, рожь, овес, гречка); фасоль; брокколи; пивные дрожжи; хлеб.
Рибофлавин (витамин В2)
Отвечает за запас глутатиона в хрусталике глаза. Глутатион предотвращает возрастные изменения. При его нехватке наблюдается сухость глаз, воспаление, конъюнктивит, жжение. Также он обеспечивает дыхание клеток.
Продукты, в которых содержится: Зелень; пшеница; брокколи; сыр; желтки.
Витамин В3 (ниацин)
Используется для профилактики глаукомы, а также для омоложения клеток. Устраняет нарушения кровообращения глаза.
При дефиците витамина В3 возможно повышение внутриглазного давления.
Продукты, в которых содержится: Печень; индюшатина; брокколи; кисломолочные продукты; грибы.
Витамин В6 (пиридоксин)
Нормализует работу нервной системы, устраняя сонливость, раздражительность и нервные тики, в том числе и дергающийся глаз. Участвует в процессах обмена веществ, повышает иммунитет, участвует в синтезе антител.
Где содержится: Картофель; бобовые; крупы.
Витамины с лютеином
Лютеин – пигмент, который попадает в наш организм исключительно через еду и необходим для здоровья глаз. Основная его функция – поглощение света. Это вещество накапливается и защищает сетчатку от ультрафиолета и дегенеративных изменений. При дефиците элемента развивается дистрофия сетчатки. Также он уменьшает накопление других пигментов ненужных для организма.
Принимается лютеин как добавка вместе с витаминами.
Продукты, в которых содержится: Шпинат; яйца; бобовые; цитрусовые; тыква.
Витамины очень важны для нашего здоровья, но не переусердствуйте, ведь гипервитаминоз не сулит ничего хорошего. Прием вышеперечисленных витаминов поможет организму оздоровиться и пополнить запасы необходимых веществ. Но помните, что диета не является основным методом лечения. Это вспомогательный способ для лучшего усвоения и усиления действия медикаментозных препаратов, а также общего тонуса организма.