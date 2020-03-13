Скачать
Пятница, 13.03.2020
Аграрии получат компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники
Аграрии получат компенсации в 25% от стоимости отечественной сельхозтехники
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Шахтер переиграл Вольфсбург, забив два гола на выезде (Видео)
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения

Смотрите фото (9)
Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
02:43 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Чтобы сохранить свое зрение в хорошем состоянии, первоочередную роль стоит отвести питанию, то есть, необходимым витаминам и микроэлементам.

  • 1

    Витамин А (ретинол)

    Ретинол – главный витамин для зрения, так как входит в состав родопсина – компонента светочувствительных клеток (палочек), отвечающих за ночное зрение.Особенно важен при возрастных изменениях, когда функция сетчатки глаза нарушается. Также он помогает размножению и дифференциации клеток.

    Продукты, в которых содержится: Печень морских рыб; морковь; черника; овощи и фрукты оранжевого цвета (апельсины, мандарины, перец).

  • 2

    Витамин С (аскорбиновая кислота)

    Укрепляет стенки сосудов. Если тонус стенок будет слабым, то все закончится кровоизлиянием. Улучшение кровообращения напрямую связано с качественной трофикой глазного яблока. С помощью витамина С можно избежать катаракты.

    Витамин С содержится практически во всех продуктах питания. Больше всего его в квашенной капусте, луке и цитрусовых.

  • 3

    Витамин Е (токоферол)

    Снижает вероятность заболевания роговицы, защищает глаз от воздействия ультрафиолетового излучения, а также укрепляет клеточные мембраны. Витамин Е еще больше активизирует ретинол.

    Наибольшее количество этого витамина содержится в подсолнечном и оливковом маслах.

  • 4

    Тиамин (витамин В1)

    При его нехватке развивается глаукома – повреждение зрительного нерва, ухудшается зрительная функция, возможна слепота. Также он ответственный за передачу нервных импульсов в мозге, поэтому гиповитаминоз вызывает раздражительность и ухудшение мышления. В1 необходим для синтеза фермента, который снижает внутриглазное давление.

    Продукты, в которых содержится: Орехи; крупы (пшеница, рожь, овес, гречка); фасоль; брокколи; пивные дрожжи; хлеб.

  • 5

    Рибофлавин (витамин В2)

    Отвечает за запас глутатиона в хрусталике глаза. Глутатион предотвращает возрастные изменения. При его нехватке наблюдается сухость глаз, воспаление, конъюнктивит, жжение. Также он обеспечивает дыхание клеток.

    Продукты, в которых содержится: Зелень; пшеница; брокколи; сыр; желтки. 

  • 6

    Витамин В3 (ниацин)

    Используется для профилактики глаукомы, а также для омоложения клеток. Устраняет нарушения кровообращения глаза.

    При дефиците витамина В3 возможно повышение внутриглазного давления.

    Продукты, в которых содержится: Печень; индюшатина; брокколи; кисломолочные продукты; грибы.

  • 7

    Витамин В6 (пиридоксин)

    Нормализует работу нервной системы, устраняя сонливость, раздражительность и нервные тики, в том числе и дергающийся глаз. Участвует в процессах обмена веществ, повышает иммунитет, участвует в синтезе антител.

    Где содержится: Картофель; бобовые; крупы. 

  • 8

    Витамины с лютеином

    Лютеин – пигмент, который попадает в наш организм исключительно через еду и необходим для здоровья глаз. Основная его функция – поглощение света. Это вещество накапливается и защищает сетчатку от ультрафиолета и дегенеративных изменений. При дефиците элемента развивается дистрофия сетчатки. Также он уменьшает накопление других пигментов ненужных для организма.

    Принимается лютеин как добавка вместе с витаминами.

    Продукты, в которых содержится: Шпинат; яйца; бобовые; цитрусовые; тыква.

    Витамины очень важны для нашего здоровья, но не переусердствуйте, ведь гипервитаминоз не сулит ничего хорошего. Прием вышеперечисленных витаминов поможет организму оздоровиться и пополнить запасы необходимых веществ. Но помните, что диета не является основным методом лечения. Это вспомогательный способ для лучшего усвоения и усиления действия медикаментозных препаратов, а также общего тонуса организма.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Витамины, Продукты, Зрение, Польза.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
04 Вольфсбург 1:2 Шахтер: события матча (Фото, Видео)
05 Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
Угроза коронавируса: президент Литвы отменил визит в Украину
Президент Литвы отменил визит в Украину
НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
НБУ: Инфляция в первые месяцы года была ниже прогноза
Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)
Модные сапоги 2020: главные тренды сезона (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь