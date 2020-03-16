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Польза исключается: 4 самых бесполезных каши

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Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
01:45 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:С детства каждое утро для нас начиналось обязательно с каши. А все ли каши так уж полезны для здоровья?

  • 1

    Манная каша

    Манную кашу в обязательном порядке давали на завтрак в детских садах, больницах, лагерях, санаториях… Считалось, что детям она полезна, так как является высококалорийным и питательным блюдом. Но в последнее время специалисты усомнились в ее пользе.

    Дело в том, что манная крупа производится из внутреннего слоя зерна пшеницы и не содержит грубой клетчатки. Кроме того, в ней очень мало витаминов и минералов, а соотношение незаменимых аминокислот (триптофана, лизина и метионина) не вполне сбалансировано. В сущности она состоит лишь из чистого крахмала и небольшого количества белка. Также, поскольку манка богата простыми углеводами, она способствует ожирению, противопоказана больным сахарным диабетом и тем, кто страдает различными желудочно-кишечными расстройствами. Безвредной можно считать разве что манную крупу, изготовленную из твердой пшеницы.

  • 2

    Пшенная каша

    Белки пшена содержат мало незаменимых аминокислот. Так, лизина в них вдвое меньше, чем в рисовой крупе, и втрое-четверо меньше, чем в гречневой. Пшенная каша не вредна, но и не слишком полезна.

  • 3

    Рисовая каша

    Часто приходится слышать о пользе рисовой каши. Но в магазинах, как правило, продается белый, шлифованный рис, в котором очень мало витаминов, полезных элементов и клетчатки. Немного их даже в буром рисе, который мы едим куда реже. Рисовые каши эффективны разве что для краткосрочных диет.

  • 4

    Овсянка быстрого приготовления

    В принципе овсяная крупа богата микроэлементами, витаминами и клетчаткой. Она прекрасно выводит из организма шлаки и токсины, холестерин, полезна при проблемах с ЖКТ. Но многие предпочитают употреблять по утрам хлопья мелкого помола, которые просто заливают кипятком или теплым молоком. Сейчас в продаже есть и мюсли - овсяные хлопья вперемешку с различными фруктами, сухофруктами, ягодами и орехами. Их очень удобно готовить, но они не содержат никаких ценных компонентов. Зато калорийность у овсянки с сахаром очень высокая. Если хотите оздоровиться - ешьте не хлопья быстрого приготовления, а обычный, сваренный на воде геркулес. Также очень полезны гречневая и перловая каши, содержащие множество жизненно важных веществ.

Овощи и фрукты, которые нужно есть, чтобы почки были здоровыми

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Здоровье, Вредные продукты, Каши, Бесполезные каши.
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