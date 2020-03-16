Польза исключается: 4 самых бесполезных каши

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Манная каша

Манную кашу в обязательном порядке давали на завтрак в детских садах, больницах, лагерях, санаториях… Считалось, что детям она полезна, так как является высококалорийным и питательным блюдом. Но в последнее время специалисты усомнились в ее пользе.

Дело в том, что манная крупа производится из внутреннего слоя зерна пшеницы и не содержит грубой клетчатки. Кроме того, в ней очень мало витаминов и минералов, а соотношение незаменимых аминокислот (триптофана, лизина и метионина) не вполне сбалансировано. В сущности она состоит лишь из чистого крахмала и небольшого количества белка. Также, поскольку манка богата простыми углеводами, она способствует ожирению, противопоказана больным сахарным диабетом и тем, кто страдает различными желудочно-кишечными расстройствами. Безвредной можно считать разве что манную крупу, изготовленную из твердой пшеницы.