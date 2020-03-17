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Можно ли предотвратить инсульт, почистив зубы

Можно ли предотвратить инсульт, почистив зубы
14:55 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Жертвы болезней десен в два раза чаще сталкиваются с тромбами в мозге, вызывающими инсульты.

Ежедневная чистка зубов не только дольше сохраняет нашу улыбку. 

Если вам нужен еще один аргумент для того, чтобы каждый день дважды чистить зубы, задумайтесь не только о полости рта, но и о здоровье мозга. Жертвы болезней десен имеют повышенный риск инсульта, а эти болезни можно предотвратить за счет надлежащей гигиены полости рта.

Здоровые люди с этими болезнями в два раза чаще сталкиваются с закупоркой артерий в мозге, что ограничивает кровоток в жизненно важный орган и может спровоцировать инсульт. Судя по всему, болезни десен подпитывают процесс, воздействуя на кровоток и медленно повреждая кровеносные сосуды.

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Регулярная чистка зубов, удаляющая налет, эффективно и просто снижает риск болезней десен или периодонта. Наиболее частым проявлением этих болезней является кровоточивость десен. Если ее не лечить, то болезнь переходит на ткани, поддерживающие челюсти, так что зубы могут выпасть.

30-40% россиян от 20 до 64 лет имеют эти болезни. В Англии полное отсутствие признаков болезней десен отмечается менее чем у 20% взрослого населения. Обычно им предшествует воспаление десен под названием гингивит.

Данные болезни связаны со многими осложнениями, включая инсульты, диабет и болезни сердца. Связь между деснами и сердечно-сосудистой системой установлена не совсем четко. Результаты последнего исследования ученых из Университета Южной Каролины публикует The Daily Mail.

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Все по теме:

Здоровье, Инсульт, Гигиена, Чистка зубов, Уход за зубами, Как предотвратить инсульт.
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