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Вторник, 17.03.2020
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Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма

Продукты питания, которые укрепят иммунитет и усилят защитные функции организма
20:57 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:В связи с эпидемией коронавируса многие люди задумываются о повышении иммунитета.

Врачи рассказали, какие продукты помогут укрепить защитные силы организма.

Корень имбиря богат витаминами и микроэлементами, что сказывается на иммунной системе. Продукт необходимо натереть, добавить мед, лимонный сок, курагу и принимать по 2-3 ложки в сутки.

Хорошим эффектом обладают приправы, например, куркума корица, лавровый лист и перец. Фитонциды и эфирные масла, содержащиеся в чесноке и луке, препятствуют попаданию бактерий в носоглотку, тем самым обеззараживая организм.

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Сок алоэ в своем составе имеет витамины группы B, E, C и аминокислоты, которые ускоряют обмен веществ. Готовить его необходимо перед употреблением, чтобы сохранить все полезные свойства, смешивая с медом в пропорции 1:1, чтобы нейтрализовать горький вкус растения.

Мед содержит в себе фолиевую кислоту и флавоноиды, помогающие справиться с респираторными заболеваниями быстрее.

Для повышения иммунитета необходимо включить в рацион грецкие орехи. Они укрепляют защитные силы организма за счет омега-3, растительных белков, калия, магния, кальция и фосфора.

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Помочь улучшить пищеварение и вывести вредные вещества смогут молочные продукты, например, ряженка и кефир, выпитые натощак.

Черноплодная рябина положительно влияет на эндокринную систему, сосуды и уровень холестерина в крови, а 50 грамм изюма в день излечат кашель, насморк и бронхит. Виноград предотвращает появление тромбов, повышает гемоглобин и укрепляет сердечную мышцу.

Томатный сок защищает вилочковую железу за счет увеличения числа каротинов, производящих витамины A и E.

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Здоровье, Иммунитет, Полезные свойства, Коронавирус.
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