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Сытно, полезно, выгодно: продукты, которые надолго дают чувство сытости

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Сытно, полезно, выгодно: продукты, которые надолго дают чувство сытости
05:23 Сегодня Телеграф ya-krasotka.com Фото: ya-krasotka.com

Новости шоу бизнеса:Перечень полезных продуктов, которые надолго дают ощущение сытости и являются источником полезных элементов.

  • 1

    Макароны из твердых сортов пшеницы

    Это отличный гарнир, который можно подать к грибам или к овощному рагу. Их основное достоинство – низкий гликемический индекс. Это значит, что макароны не повышают уровень сахара в крови и обеспечивают организм энергией на долгое время. Если употребить их в обеденное время суток, чувство сытости сохранится до вечера.

    Макароны из твердых сортов пшеницы богаты витаминами группы В, которые обеспечивают здоровье и красоту кожи и волос. Также в них есть клетчатка, которая мягко стимулирует работу кишечника.

  • 2

    Овсянка

    Овсяная крупа содержит натуральные антиоксиданты – вещества, уничтожающие в организме злокачественные клетки. В ней есть фосфор, кальций и железо. Овсянка является прекрасным вариантом для завтрака, из нее легко приготовить кашу. Она полезна для желудка – обволакивает его стенки и снимает боли в животе, поэтому овсяную кашу рекомендуют есть страдающим от гастрита и язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

  • 3

    Зернобобовые культуры

    Нут, чечевица, киноа, красная фасоль – это сытные продукты, простые в приготовлении. Достаточно их просто сварить. Они снижают уровень холестерина в крови, устраняют тягу к сладкому, снижают уровень кровяного давления.

    Регулярное употребление этих культур улучшают микрофлору кишечника. Киноа, фасоль и чечевица богаты белком, в нуте много железа и фолиевой кислоты.

  • 4

    Грибы

    Наиболее распространены следующие виды: шампиньоны, рыжики, лисички, белый гриб, вёшенки, подосиновики. Из грибов можно приготовить множество разнообразных блюд, их можно тушить, отваривать, запекать. Они являются источником растительного белка. Но необходимо помнить о безопасности: тем, кто в осенний сезон собирает грибы самостоятельно, нужно быть особенно осторожными и проявлять предельную внимательность.

  • 5

    Орехи

    Наиболее распространены следующие сорта: кешью, миндаль, арахис, грецкие и кедровые орехи, фисташки, фундук. Орехи богаты незаменимыми жирными кислотами. За счет содержания аргинина они уменьшают риск развития атеросклероза. Также они снижают уровень холестерина, содержат кальций, фосфор, медь и селен.

    Включать в свой рацион орехи нужно с осторожностью: их неограниченное употребление приведет к превышению нормы жиров. И избегайте подсоленных орешков: они принесут больше вреда, чем пользы.

  • 6

    Авокадо

    Авокадо является натуральным источником растительных жиров. Этот плод содержит калий, кальций, фосфор и витамин Е. Он укрепляет сердечную мышцу, снижает риск возникновения инфаркта, снижает давление.

    Авокадо полезно употреблять для здоровья костей и зубов. Плод также повышает иммунитет, укрепляет память, благотворно воздействует на нервную систему. На 100 г мякоти авокадо приходится около 200 калорий. Это немаленький показатель, плод достаточно калорийный и сытный. Существует множество простых и полезных рецептов бутербродов, салатов, смузи и других блюд с авокадо.

  • 7

    Банан

    Фрукт является чемпионом по содержанию калия, также в нем есть витамины группы В, кальций и аскорбиновая кислота. Два банана вполне могут заменить завтрак – они надолго обеспечат организм энергией за счет высокого содержания углеводов. Из банановой мякоти можно приготовить разнообразные десерты, которые одновременно окажутся и вкусными, и полезными.

Восполняем запас сил: что нужно есть, чтобы быть бодрым

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Питание, Здоровье, Здоровое питание, Продукты, Сытость.
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