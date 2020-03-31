Как укрепить иммунитет: рецепт свекольного напитка

Свекла нужна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лимон богат витамином С, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет.
Покажем, как приготовить свекольный квас на собственной кухне.
Пошаговый рецепт свекольно-имбирного кваса
Время приготовления: больше 3-х часов
Ингредиенты:
2 свеклы
1 корень имбиря
1 лимон
200 г сахара
2.5 л воды 40 ºС
5 г сухих дрожжей
Способ приготовления:
1. Имбирь почистить и нарезать ломтиками толщиной 3-4 мм.
2. Половинку лимона тщательно помыть и нарезать кружочками.
3. Свеклу почистить и натереть на крупной терке.
4. Сложить имбирь, свеклу и лимон в кувшин с теплой водой. Добавить сахар и дрожжи, хорошо перемешать.
5. Поставить в тепло на один день, затем еще на два – в холодильник. Готовый квас процедить.
На заметку
Квас можно не только пить, но и готовить на его основе супы – журек или окрошку.