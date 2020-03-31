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Как укрепить иммунитет: рецепт свекольного напитка

Как укрепить иммунитет: рецепт свекольного напитка
14:23 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Готовим домашний квас из имбиря, лимона и свеклы.

Свекла нужна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лимон богат витамином С, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет.

Покажем, как приготовить свекольный квас на собственной кухне.

Пошаговый рецепт свекольно-имбирного кваса

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 2 свеклы

  • 1 корень имбиря

  • 1 лимон

  • 200 г сахара

  • 2.5 л воды 40 ºС

  • 5 г сухих дрожжей

Способ приготовления:

1. Имбирь почистить и нарезать ломтиками толщиной 3-4 мм.

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2. Половинку лимона тщательно помыть и нарезать кружочками.

3. Свеклу почистить и натереть на крупной терке.

4. Сложить имбирь, свеклу и лимон в кувшин с теплой водой. Добавить сахар и дрожжи, хорошо перемешать.

5. Поставить в тепло на один день, затем еще на два – в холодильник. Готовый квас процедить.

На заметку

Квас можно не только пить, но и готовить на его основе супы – журек или окрошку.

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Все по теме:

Здоровье, Рецепт, Имбирь, Иммунитет, Напиток, Квас, Имбирный напиток, Домашний квас, Свекольный квас.
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