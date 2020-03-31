Как укрепить иммунитет: рецепт свекольного напитка

Новости шоу бизнеса:Готовим домашний квас из имбиря, лимона и свеклы.

Свекла нужна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, лимон богат витамином С, а имбирь обладает противовоспалительными свойствами и укрепляет иммунитет.

Покажем, как приготовить свекольный квас на собственной кухне.

Пошаговый рецепт свекольно-имбирного кваса

Время приготовления: больше 3-х часов

Ингредиенты:

2 свеклы

1 корень имбиря

1 лимон

200 г сахара

2.5 л воды 40 ºС

5 г сухих дрожжей

Способ приготовления:

1. Имбирь почистить и нарезать ломтиками толщиной 3-4 мм.

2. Половинку лимона тщательно помыть и нарезать кружочками.

3. Свеклу почистить и натереть на крупной терке.

4. Сложить имбирь, свеклу и лимон в кувшин с теплой водой. Добавить сахар и дрожжи, хорошо перемешать.

5. Поставить в тепло на один день, затем еще на два – в холодильник. Готовый квас процедить.

На заметку

Квас можно не только пить, но и готовить на его основе супы – журек или окрошку.