Новости шоу бизнеса:Есть более быстрый способ восстановиться — для этого следует обратиться к народной мудрости.

Энергетика на нуле? Значит, пришло время восстановить свои силы. Для этого можно длительное время заниматься медитациями и другими духовными практиками.

Современный ритм жизни часто сталкивает нас с быстрой утомляемостью и резким упадком сил. Напряженные рабочие будни, стрессовые ситуации, общение с неприятными людьми на неприятные темы — после такого забега энергетика нуждается в восстановлении. Эксперты предлагают вспомнить, что отнимает у нас внутренние силы, а также узнать, какие народные средства помогут залатать энергетические дыры в биополе.

Народные средства против негатива

Все деструктивные чувства, эмоции и мысли отнимают положительную энергетику, причем в больших количествах. Особенно это относится к чувству вины, зависти и обидам. Отличным способом избавления от негатива считается привлечение положительной энергии:

Улыбнитесь новому дню. Улыбка — мощное оружие в борьбе с негативом. Уже доказано, что даже натянутая улыбка через несколько минут становится искренней.

Сфокусируйтесь на дыхание. Легкое упражнение поможет отключиться от негатива. Для этого встаньте, поставьте ноги на ширине плеч, а руки разведите в стороны. Глубоко вдохните, поднимая и опуская живот, а затем выдохните. Повторите упражнение от 3 до 5 раз.

Сделайте себе массаж. Массажируйте ушные мочки и раковины, пока не почувствуете тепло. Этот народный способ даст прилив сил.

Примите душ. Самый простой способ избавиться от негатива — смыть его водой. Купание восстанавливает гармонию и энергетический баланс, наполняет силами и способствует качественному отдыху.

Народные средства, восстанавливающие энергетику

Вера. Человек не может жить без веры. И совершенно не важно, во что или в кого вы верите — само наличие веры в высшие силы дает мощный поток энергии. «Высшие силы оберегают меня», — повторяйте про себя каждый раз, когда ощущаете внутреннюю слабость или душевную пустоту. И они действительно начнут о вас заботиться.

Временное молчание. Даже на внутренние споры нужны силы, не говоря уже о том, сколько мы тратим сил, озвучивая свои проблемы. Чаще практикуйте практику осознанного молчания и заметите, как изменилось ваше внутреннее состояние.

Уборка. Чистота снаружи — чистота внутри. Попробуйте навести порядок в своем доме или на рабочем месте, и вы увидите, как мысли и чувства тоже приходят в порядок.

Любовь и творчество. Любовь — сильное чувство, которое подпитывает наши внутренние силы. Творчество же оживляет душу. В момент творения и созидания прекрасного активируется положительная энергетика и открываются каналы с высшими источниками.

Музыка. Музыка — это чистая энергия, которая вдохновляет и окрыляет, поднимает настроение и вселяет веру в счастливое будущее. Выбирайте музыку по душе и вдоволь пополняйте запасы энергетики.

Домашние животные. Еще один источник неиссякаемой энергии — домашние питомцы, общение с которыми приносит много радости и позитива. Братья наши меньшие являются энергетическими донорами, которые безвозмездно и без вреда для себя отдают людям положительную энергетику и забирают негатив.

Самогипноз. Практика самовнушения настраивает подсознание на нужную волну. Можно использовать аффирмации и визуализации, которые не только повышают энергетику, но и позволяют добиться желаемого в любых сферах жизни.

Силы природы. Каждому человеку необходимо жить в гармонии с природой. Прогулки на свежем воздухе, отдых среди деревьев или водоемов, солнечные ванны, созерцание — все это способствует притоку положительной энергии.

Травяные сборы. Одним из самых доступных и быстрых способов при упадке сил и хронической усталости является чашка тонизирующего чая.

Ванна с добавлением масла сосновой хвои. Несколько капель эфирного масла помогут быстро восстановить силы даже после тяжелых болезней. Пары, насыщенные хвойным ароматом, благотворно действуют на организм.

Стакан чистой воды. Если вам срочно нужны силы и энергия, то выпейте стакан чистой (желательно родниковой, живой) воды. Это поможет ощутить прилив сил, так как вода наполняет энергией.

Народные средства помогут за короткое время вернуть бодрость и крепость духа. А для того, чтобы силы никогда не покидали, практики советуют укреплять свою энергетику, используя талисманы или духовные практики.