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Понедельник, 13.04.2020
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Снижает риски заражения вирусами: что за волшебный продукт

Снижает риски заражения вирусами: что за волшебный продукт
20:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Именно на этот доступный продукт следует обратить внимание в условиях пандемии COVID-19.

Этим продуктом оказалась морская капуста, или ламинария. Эксперты отметили, что сейчас морскую капусту не сметают с полок продуктовых магазинов. 

Ламинария способствует укреплению иммунной системы, а также антибактериального и противовирусного иммунитета. Продукт способствует и защите от сезонных простудных заболеваний. Однако специалисты напомнили, что морская капуста не является панацеей от коронавируса, а лишь снижает риск заражения.

Эксперты рекомендуют употреблять капусту в любой форме. Речь идет о консервированном продукте и даже о сухих листах в виде чипсов.

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Также продукт помогает в борьбе с другим недугом – хронической усталостью. Кроме того, морская капуста является профилактическим средством против гипотиреоза – дефицита гормонов щитовидной железы.

Польза ламинарии объясняется высоким содержанием йода.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Вирус, Ламинария, Covid-19.
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