Как избавиться от стресса: назван продукт, который уменьшает тревогу

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали лучший антистрессовый продукт питания.

Американские ученые выявили лучший продукт питания с "антистрессовыми" свойствами. Его употребление позволяет стимулировать снижение в организме уровня кортизола, так называемого "гормона паники".

Специалисты одного из научных учреждений США провели исследование, в ходе которого им удалось определить наиболее полезный для нервной системы пищевой продукт. В эксперименте приняли участие три группы добровольцев. Отличались они регулярным рационом, так, первая категория употребляла овсяные хлопья, вторая питалась куриными яйцами, тогда как в третьей подопытные могли есть все, что желали без каких либо ограничений.

После окончания опыта все участники были проверены в отношении их состояния здоровья. Результаты показали, что наименее подверженными стрессу оказались именно люди, употреблявшие яйца. Надпочечники волонтеров из второй группы блокировали выбросы в кровь адреналина, тем самым приводя к понижению уровня кортизола.

В то же время наиболее не подготовлен к противостоянию стрессу организм людей, в меню которых регулярно присутствовала овсянка. Причиной такого явления становится скачок уровня сахара в крови. Колебания "гормона стресса" способны провоцировать появление слабости и панических атак, а также стресса. Таким образом, употребляя в пищу больше куриных яиц, можно преодолеть проблемы в работе сердца и сосудов.