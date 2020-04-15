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Как избавиться от стресса: назван продукт, который уменьшает тревогу

Как избавиться от стресса: назван продукт, который уменьшает тревогу
22:11 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Специалисты назвали лучший антистрессовый продукт питания.

Американские ученые выявили лучший продукт питания с "антистрессовыми" свойствами. Его употребление позволяет стимулировать снижение в организме уровня кортизола, так называемого "гормона паники".

Специалисты одного из научных учреждений США провели исследование, в ходе которого им удалось определить наиболее полезный для нервной системы пищевой продукт. В эксперименте приняли участие три группы добровольцев. Отличались они регулярным рационом, так, первая категория употребляла овсяные хлопья, вторая питалась куриными яйцами, тогда как в третьей подопытные могли есть все, что желали без каких либо ограничений.

После окончания опыта все участники были проверены в отношении их состояния здоровья. Результаты показали, что наименее подверженными стрессу оказались именно люди, употреблявшие яйца. Надпочечники волонтеров из второй группы блокировали выбросы в кровь адреналина, тем самым приводя к понижению уровня кортизола.

Продукт, который снижает риски заражения вирусами

В то же время наиболее не подготовлен к противостоянию стрессу организм людей, в меню которых регулярно присутствовала овсянка. Причиной такого явления становится скачок уровня сахара в крови. Колебания "гормона стресса" способны провоцировать появление слабости и панических атак, а также стресса. Таким образом, употребляя в пищу больше куриных яиц, можно преодолеть проблемы в работе сердца и сосудов.

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Все по теме:

Здоровье, Стресс, Яйца, Тревога, Полезные свойства, Антидепрессант.
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