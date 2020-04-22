Все в меру: чем опасна передозировка витамином D

Новости шоу бизнеса:Специалисты советуют принимать витамин D только при его дефиците и по назначению врача.

В высокой концентрации витамин D токсичен и, поскольку является жирорастворимым, его выведение из организма требует времени. Даже после прекращения приема "очищение" длится несколько месяцев.

Помимо интоксикации, могут возникнуть нарушения со стороны сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Витамин D помогает организму усваивать кальций, а длительный прием в дозах выше нормы может привести к гиперкальцемии – избытку кальция в крови, моче и тканях. Это, в свою очередь, грозит образованием камней в почках и повышает риск развития атеросклероза.

Узнать о возможной передозировке витамина D проблематично, поскольку основные симптомы — слабость, утомляемость, бессонница, головная боль. Они могут появиться из-за стресса, переутомления, разных болезней.

Врачи советуют обратить внимание на желудочно-кишечные расстройства, которые тоже могут говорить о «переборе» с витамином D. Если во время приема появись боли в животе, запор или диарея, от добавки лучше отказаться.

Рекомендуемая суточная доза витамина D для взрослого в целях профилактики – 600-800 МЕ. Специалисты призывают не принимать препарат самостоятельно, а сперва сдать анализ на уровень концентрации витамина в крови. В случае его дефицита дозировку назначит врач.