Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир

1 Ягоды Помимо клетчатки, в них есть антиоксиданты. Лучшие варианты - малина, черника и клубника.

2 Киви Если вам нравится сладкое и одновременно терпкое, возьмите киви. Он не слишком сладенький, но все же сочный и освежающий. И витамина С в киви предостаточно.

3 Арбуз Плод на 90% состоит из воды, поэтому убивает двух зайцев: обеспечивает организм жидкостью и дает чувство сытости.

4 Яблоки В яблочках много клетчатки и они тоже хорошо насыщают, при этом удовлетворяют тягу к жеванию. Если ищете вкусный и полезный десерт, кладите яблоки в духовку и запекайте.

5 Папайя Папайя богата ферментами, которые снимают расстройство желудочно-кишечного тракта и уменьшают вздутие живота. Плод низкокалорийный и богатый клетчаткой, вкусный сам по себе и в сочетании со свежим цитрусовым соком.

6 Лимоны Любая диета требует обильного питья. А если добавить в водичку лимон, лишние килограммы уйдут еще быстрее.

7 Грейпфрут В нем мало сахара, много клетчатки, а всего одна порция дает долгое чувство сытости. Люди теряют в среднем 7% своего веса после употребления грейпфрута или питья грейпфрутового сока в течение 12 недель.

8 Асаи Сегодня реально купить замороженные асаи или смолотые в порошок: их можно добавить в смузи. В асаи много антиоксидантов, чуть-чуть сахара и достаточно клетчатки - волшебная комбинация.

9 Ананас Сочный и дерзкий, он быстро расщепляет белок и тем самым помогает пищеварению. Вот только сахара в нем многовато, поэтому следите за размером порций.

10 Авокадо В авокадо намного больше калорий, чем в других фруктах. Но поедание плода в малых количествах способствует потере веса и подавляет аппетит. Если съесть половину авокадо во время обеда, потом на протяжении пяти часов вряд ли захочется подкрепиться.