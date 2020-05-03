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Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир
Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир

Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир

Смотрите фото (12)
Как ускорить похудение: 11 фруктов, сжигающих жир
06:32 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: unsplash.com

Новости шоу бизнеса:Названы 11 плодов с самым высоким содержанием клетчатки и самой низкой концентрацией сахара.

  • 1

    Ягоды

    Помимо клетчатки, в них есть антиоксиданты. Лучшие варианты - малина, черника и клубника.

  • 2

    Киви

    Если вам нравится сладкое и одновременно терпкое, возьмите киви. Он не слишком сладенький, но все же сочный и освежающий. И витамина С в киви предостаточно.

  • 3

    Арбуз

    Плод на 90% состоит из воды, поэтому убивает двух зайцев: обеспечивает организм жидкостью и дает чувство сытости.

  • 4

    Яблоки

    В яблочках много клетчатки и они тоже хорошо насыщают, при этом удовлетворяют тягу к жеванию. Если ищете вкусный и полезный десерт, кладите яблоки в духовку и запекайте.

  • 5

    Папайя

    Папайя богата ферментами, которые снимают расстройство желудочно-кишечного тракта и уменьшают вздутие живота. Плод низкокалорийный и богатый клетчаткой, вкусный сам по себе и в сочетании со свежим цитрусовым соком.

  • 6

    Лимоны

    Любая диета требует обильного питья. А если добавить в водичку лимон, лишние килограммы уйдут еще быстрее.

  • 7

    Грейпфрут

    В нем мало сахара, много клетчатки, а всего одна порция дает долгое чувство сытости. Люди теряют в среднем 7% своего веса после употребления грейпфрута или питья грейпфрутового сока в течение 12 недель.

  • 8

    Асаи

    Сегодня реально купить замороженные асаи или смолотые в порошок: их можно добавить в смузи. В асаи много антиоксидантов, чуть-чуть сахара и достаточно клетчатки - волшебная комбинация.

  • 9

    Ананас

    Сочный и дерзкий, он быстро расщепляет белок и тем самым помогает пищеварению. Вот только сахара в нем многовато, поэтому следите за размером порций.

  • 10

    Авокадо

    В авокадо намного больше калорий, чем в других фруктах. Но поедание плода в малых количествах способствует потере веса и подавляет аппетит. Если съесть половину авокадо во время обеда, потом на протяжении пяти часов вряд ли захочется подкрепиться.

  • 11

    Груша

    Еще один фрукт с высоким содержанием клетчатки, поддерживающий сытость и работу пищеварительной системы. Вкусный, ароматный и очень полезный.

Вредные сочетания продуктов, которых следует избегать

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Здоровье, Диета, Похудение, Продукты, Фрукты, Польза.
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