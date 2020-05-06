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И диета не нужна: похудеть можно и без режимов и голодовок

И диета не нужна: похудеть можно и без режимов и голодовок
22:59 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Есть масса способов сделать свою фигуру физически и визуально стройной, не испытывая организм сложными режимами и голодовками.

  • 1

    Установить четкий план

    Иногда девушки долго не могут похудеть из-за неправильного режима питания. На самом деле, его очень просто определить. Нужно провести небольшой эксперимент: рассчитать сколько приёмов пищи в день достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо и быть сытой. Потом необходимо определить максимально удобное время и стараться придерживаться установленного графика каждый день. Аппетит лучше не перебивать чаем с печеньем, так как именно такие небольшие, но частые перекусы могут быть главной причиной лишнего веса.

  • 2

    Высыпаться

    Многие проблемы со здоровьем возникают он того, что человек не высыпается. В частности, это влияет и на эффективность похудения. Необходимо спать по 6-9 часов в сутки, иначе недостаток сна будет вызывать аппетит и приведёт к сбою режима питания.

  • 3

    Не есть перед сном

    Говорят, что нельзя есть после шести. На самом же деле, это один из мифов, так как у всех разный график сна и питания. Учёные доказали, что ужинать можно в любое время, но при этом пища должна быть нежирной и лёгкой. Некоторые специалисты склоняются к тому, что между последним приёмом пищи и сном должно проходить не менее 3-х часов. Также не рекомендуется есть ночью.

  • 4

    Пить зеленый чай

    Некоторые думают, что если пить много воды, то лишний вес, как рукой снимет. На самом же деле, вода не всегда хорошо выводится в организме, а задерживаясь в нём, служит причиной отёков. Поэтому диетологи рекомендуют обратить внимание на зелёный чай. помимо приятного освежающего вкуса он славится, как отличное средство от токсинов и шлаков. Он непосредственно влияет на сжигание калорий и нормализацию пищевых процессов. Специалисты советуют полным девушкам выпивать до 4-х чашек в день. Правда, такое средство не подходит женщинам с низким артериальным давлением, так как зелёный чай понижает его ещё больше. В таком случае его лучше смешивать с чёрным чаем в равных пропорциях.

  • 5

    Записаться на танцы

    Многие девушки, которые страдают от лишнего веса, спешат записываться на фитнес. В этом нет ничего плохого, но слишком большие физические нагрузки вызывают хороший аппетит, и здесь главное не перестараться. Куда приятнее записаться на танцы, например, восточные. Помимо того, что во время тренировок уходят лишни калории, девушки, которые занимаются такими танцами около года, получают красивую сексуальную фигуру, подтянутую кожу и избавляются от комплексов.

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Здоровье, Диета, Польза, Похудание, Е.
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