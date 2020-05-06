И диета не нужна: похудеть можно и без режимов и голодовок

1 Установить четкий план Иногда девушки долго не могут похудеть из-за неправильного режима питания. На самом деле, его очень просто определить. Нужно провести небольшой эксперимент: рассчитать сколько приёмов пищи в день достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо и быть сытой. Потом необходимо определить максимально удобное время и стараться придерживаться установленного графика каждый день. Аппетит лучше не перебивать чаем с печеньем, так как именно такие небольшие, но частые перекусы могут быть главной причиной лишнего веса.

2 Высыпаться Многие проблемы со здоровьем возникают он того, что человек не высыпается. В частности, это влияет и на эффективность похудения. Необходимо спать по 6-9 часов в сутки, иначе недостаток сна будет вызывать аппетит и приведёт к сбою режима питания.

3 Не есть перед сном Говорят, что нельзя есть после шести. На самом же деле, это один из мифов, так как у всех разный график сна и питания. Учёные доказали, что ужинать можно в любое время, но при этом пища должна быть нежирной и лёгкой. Некоторые специалисты склоняются к тому, что между последним приёмом пищи и сном должно проходить не менее 3-х часов. Также не рекомендуется есть ночью.

4 Пить зеленый чай Некоторые думают, что если пить много воды, то лишний вес, как рукой снимет. На самом же деле, вода не всегда хорошо выводится в организме, а задерживаясь в нём, служит причиной отёков. Поэтому диетологи рекомендуют обратить внимание на зелёный чай. помимо приятного освежающего вкуса он славится, как отличное средство от токсинов и шлаков. Он непосредственно влияет на сжигание калорий и нормализацию пищевых процессов. Специалисты советуют полным девушкам выпивать до 4-х чашек в день. Правда, такое средство не подходит женщинам с низким артериальным давлением, так как зелёный чай понижает его ещё больше. В таком случае его лучше смешивать с чёрным чаем в равных пропорциях.