Чем полезен щавель и что из него можно приготовить

Новости шоу бизнеса:Традиционно щавель используют для приготовления борща, но существует множество других разнообразных блюд с этой зеленью.

Щавель как и ревень относят к многолетним травам семейства гречишных. Растет щавель на всех континентах — в оврагах, на лугах, опушках лесов, по берегам рек и болот. Существует около 200 видов щавеля, в Украине встречается 25 видов. Многие виды щавеля считаются сорняками, но некоторые можно употреблять в пищу, среди которых и щавель кислый. Этот сорт растения в Украине культивируют и активно используют в кулинарии.

Щавель чаще всего используют для приготовления борщей, юшек, окрошек, но и для салатов он подходит, добавляя блюду особую кислинку. Для создания идеального баланса вкусов в блюда со щавелем могут добавлять крапиву, лук-порей и другие растения. Также из щавеля делают пюре, которое потом консервируют, или используют как основу для соуса и заправки, варят белорусский суп холодник, готовят соленые пироги, сладкие пирожки, а также компот, кисель и квас. Во Франции из щавеля делают добавку к рагу, а на Карибах готовят коктейли. Также щавель используют для фарширования дичи и приготовления мороженого.

Чем полезен щавель?

Щавель не просто добавляет интересный оттенок вкуса блюдам, он может оказывать противовирусное действие. Щавель содержит большое количество витамина А, В, С, что благоприятно сказывается на стрессоустойчивости организма, остроте зрения и настроении. Также щавель содержит множество микроэлементов — кальций, магний, фосфор, калий, железо и другие. Щавель улучшает пищеварение и обладает желчегонным эффектом. Благодаря содержанию дубильных веществ, растение оказывает вяжущее действие на организм. Употребление щавеля помогает при авитаминозе и анемии.

Однако щавель не рекомендуется употреблять при гастрите с повышенной кислотностью, воспалительных процессах, язве или мочекаменной болезни.

Салат со щавелем: рецепт

Щавель, петрушку, укроп и зеленый лук промываем в холодной воде и измельчаем. Помидоры нарезаем дольками. Нарезаем кусочками сыр брынзу или фету. Грецкие орехи слегка поджариваем, измельчаем и добавляем в салат. Для заправки салата используем оливковое масло, соль, перец и мед, который отлично гармонирует с другими ингредиентами салата. Даем салату немного постоять, чтобы щавель успел отдать свою кислоту. Приятного аппетита!