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Полезные свойства квашеной капусты

Полезные свойства квашеной капусты
10:40 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Традиционная закуска полюбилась многим народам не только за свой вкус, но и за необычайную пользу.

Во время квашения вырабатывается природный консервант – молочная кислота. Этот процесс связан с брожением кисломолочных бактерий, который сейчас носит современное название – ферментация.

Процесс ферментации широко применяется в изготовлении различных продуктов: сыры, кисломолочные напитки, пиво, вино, хамон, прошутто, рассказывает Мария Гункало.

Все ферменты продукты: квашеная капуста, огурцы, кимчи, йогурт, кефир, чайный гриб (комбуча) и натуральный квас, богаты лактобактериями и являются естественными пробиотиками. Заметьте, лактобактерии есть не только в молочных продуктах, ведь само название "лакто" связано с продукцией молочной кислоты.

Какие полезные вещества есть в квашеной капусте

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Лактобактерии, которые играют важную роль в работе кишечника, вырабатывают витамины и некоторые аминокислоты. Ориентировочно в 1 порции капусты (142 грамм) – 3 миллиарда колониеобразующих единиц лактобактерий и около 28 штаммов, больше чем у некоторых пробиотиков.Квашеная капуста богата витаминами С, К, В, пектин, кальций и железо.Это низкокалорийный и богатый клетчаткой продукт, который содержит примерно 19-20 ккал на 100 грамм, что делает его диетическим и одновременно питательным.

Какая квашеная капуста полезна

Мария Гункало советует отдавать предпочтение непастеризованной, но охлажденной капусте и избегать консервантов. Также не нужно добавлять сахар, ведь квашеная капуста должна содержать в себе два основных ингредиента – капусту и соль.

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Здоровье, Капуста, Квашеная капуста, Советы медиков, Польза квашеной капусты.
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