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Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком

Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком
21:45 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Узнайте, что влияет на частоту непроизвольного подергивания века и как с этим бороться.

Непроизвольные подергивания возникают из-за спазма в мышце верхнего или нижнего века. Беспокоиться стоит, лишь когда при сокращении мышцы веко закрывается полностью либо "моргают" два глаза одновременно. Тогда нужно обратиться к офтальмологу или неврологу, особенно если подергивания регулярные.

На частоту и продолжительность миокимии влияют:

  • стрессы;
  • переутомление;
  • недостаток сна;
  • злоупотребление кофе и алкоголем.

Спровоцировать глазной тик могут слишком яркий свет, сильный ветер, длительное чтение, работа за компьютером.

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Что делать с тиком

Если дрожь в веках долго не проходит, закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Аккуратно нажмите или мягко помассируйте область возле внешнего уголка дергающегося века.

Иногда, чтобы остановить глазной тик, достаточно сделать глубокий вдох.

Поскольку чаще всего миокимия связана с эмоциональным и физическим перенапряжением, проблему решают полноценный отдых и сон. Стоит обратить внимание и на питание: возможно, организм что-то недополучает.

Откажитесь от вредных привычек, ограничьте потребление кофеина. Если заметили, что подергивание связано с погодными условиями, надевайте защитные очки.

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Глаза, ТИК, Подергивание.
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