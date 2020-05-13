Неспокойное веко: как бороться с регулярным глазным тиком

Новости шоу бизнеса:Узнайте, что влияет на частоту непроизвольного подергивания века и как с этим бороться.

Непроизвольные подергивания возникают из-за спазма в мышце верхнего или нижнего века. Беспокоиться стоит, лишь когда при сокращении мышцы веко закрывается полностью либо "моргают" два глаза одновременно. Тогда нужно обратиться к офтальмологу или неврологу, особенно если подергивания регулярные.

На частоту и продолжительность миокимии влияют:

стрессы;

переутомление;

недостаток сна;

злоупотребление кофе и алкоголем.

Спровоцировать глазной тик могут слишком яркий свет, сильный ветер, длительное чтение, работа за компьютером.

Что делать с тиком

Если дрожь в веках долго не проходит, закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Аккуратно нажмите или мягко помассируйте область возле внешнего уголка дергающегося века.

Иногда, чтобы остановить глазной тик, достаточно сделать глубокий вдох.

Поскольку чаще всего миокимия связана с эмоциональным и физическим перенапряжением, проблему решают полноценный отдых и сон. Стоит обратить внимание и на питание: возможно, организм что-то недополучает.

Откажитесь от вредных привычек, ограничьте потребление кофеина. Если заметили, что подергивание связано с погодными условиями, надевайте защитные очки.